BMW відкликає 29 тисяч автомобілів: у яких моделях виявили ризик пожежі

Німецький автомобільний концерн BMW оголосив про відкликання 29 119 автомобілів у США через серйозний ризик виникнення пожежі. Відповідне рішення було ухвалене після виявлення технічної несправності в системі запалювання деяких популярних моделей бренду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Національного управління безпеки дорожнього руху США, яку опублікувало Reuters.

Рішення пов'язане з проблемою з реле стартера двигуна, яке може зазнавати корозії. Це у свою чергу може призвести до перегріву та короткого замикання, підвищуючи ризик займання.

Компанія відкличе кілька моделей, зокрема:

530e xDrive;

740Le xDrive;

деякі автомобілі лінійки BMW iPerformance.

Дилери мають безоплатно замінити стартер двигуна на відкликаних автомобілях.

Нагадаємо, війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку. Німецький автомобільний концерн BMW суттєво погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Компанія змушена йти на такі кроки через прискорення спаду на ключовому для неї китайському ринку, а також через негативні наслідки війни в Ірані, яка підірвала споживчі настрої та спровокувала зростання цін на енергоносії.

Крім того, світові продажі BMW впали, а компанія втратила 30% клієнтів у Китаї. Німецький автомобільний концерн BMW AG зафіксував зниження світових продажів у другому кварталі 2026 року. Головним чинником падіння стало стрімке скорочення попиту на ринку Китаю, де затяжна криза у сфері нерухомості підірвала купівельну спроможність заможних клієнтів.