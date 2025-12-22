Более половины коров в Украине содержатся в семи областях: самые молочные регионы

В Украине по состоянию на 1 декабря 2025 года в приусадебном и промышленном секторе содержится 1,943 млн голов КРС, в том числе 1,76 млн коров. В региональном разрезе около 51% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в семи областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

В Украине продолжается сокращение поголовья коров

По данным аналитиков, по сравнению с 1 ноября 2025 года, поголовье КРС в Украине сократилось на 77,8 тыс. голов (-4%), а численность коров сократилась на 29,3 тыс. голов (-3%).

По сравнению с 1 декабря 2024 года поголовье КРС сократилось на 236 тыс. голов (-11%), в том числе коров – на 141 тыс. голов (-12%). Около 49% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 51% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 948 тыс. голов КРС, что на 1 тыс. голов больше (+0,1%) по отношению к 1 ноября 2025 года. Поголовье коров составляет 385,2 тыс. голов и выросло на 1,1 тыс. голов (+0,3%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 30,7 тыс. голов (+3%), а количество коров увеличилось на 9,9 тыс. голов (+3%).

В приусадебном секторе находится 995 тыс. голов КРС, что на 79 тыс. голов меньше (-7%) по сравнению с 1 ноября 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 декабря 2025 составило 690,8 тыс. голов, что на 30 тыс. голов меньше (-4%) чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 266 тыс. голов (-21%), а количество коров уменьшилось на 151 тыс. голов (-18%).

Где коров больше всего?

Согласно подсчетам АВМ, за последний месяц поголовье коров выросло на молочно-товарных фермах в 14 областях, преимущественно в относительно безопасных областях Центральной и Западной Украины.

В региональном разрезе около 51% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 192,20 тыс. голов;

Полтавская область – 174,30 тыс. голов;

Винницкая область – 139,20 тыс. голов;

Черкасская область – 128,20 тыс. голов;

Черниговская область – 123,40 тыс. голов;

Одесская область – 117,60 тыс. голов;

Тернопольская область – 109,10 тыс. голов.

Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.

Также правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличено с 25% до 50% стоимости.