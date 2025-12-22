Більше половини корів в Україні утримуються в семи областях: наймолочніші регіони

В Україні станом на 1 грудня 2025 року в присадибному і промисловому секторі утримується 1,943 млн голів ВРХ, у тому числі 1,76 млн корів. В регіональному розрізі близько 51% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в семи областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

В Україні триває скорочення поголів’я корів

За даними аналітиків, порівняно до 1 листопада 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 77,8 тис. голів (-4%), а чисельність корів скоротилася на 29,3 тис. голів (-3%).

Порівняно до 1 грудня 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 236 тис. голів (-11%), у тому числі корів – на 141 тис. голів (-12%). Близько 49% тварин утримується на промислових підприємствах, а 51% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 948 тис. голів ВРХ, що на 1 тис. голів більше (+0,1%) відносно 1 листопада 2025 року. Поголів’я корів становить 385,2 тис. голів і виросло на 1,1 тис. голів (+0,3%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах збільшилося на 30,7 тис. голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 9,9 тис. голів (+3%).

В присадибному секторі знаходиться 995 тис. голів ВРХ, що на 79 тис. голів менше (-7%) порівняно до 1 листопада 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 грудня 2025 року становила 690,8 тис. голів, що на 30 тис. голів менше (-4%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 266 тис. голів (-21%), а кількість корів зменшилася на 151 тис. голів (-18%).

Де корів найбільше?

Згідно підрахункам АВМ, за останній місяць поголів’я корів зросло на молочно-товарних фермах в 14 областях, переважно у відносно безпечних областях Центральної і Західної України.

В регіональному розрізі близько 51% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 192,20 тис. голів;

Полтавська область – 174,30 тис. голів;

Вінницька область – 139,20 тис. голів;

Черкаська область – 128,20 тис. голів;

Чернігівська область – 123,40 тис. голів;

Одеська область – 117,60 тис. голів;

Тернопільська область – 109,10 тис. голів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.

Також уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розмір часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості.