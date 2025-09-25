Болгария расторгнет договор о транзите российского газа в 2026 году

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что его страна прекратит договор транзита российского газа уже в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание БНР .

"О призыве президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям блока о приостановлении, в краткосрочной перспективе - до 2026 года, контрактов на использование или транзит российского природного газа", - отметил Желязков.

Он добавил, что к 2028 году российский газ должен быть полностью выведен из болгарского энергетического рынка.

Болгарский премьер также отметил, что все потребление природного газа в стране как для промышленности, так и для домохозяйств покрывается за счет импорта сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.

Заметим, после того, как снабжение российского газа по территории Украины было прекращено, Венгрия получает его газопроводом «Турецкий поток» и его ответвлениями в Болгарии и Сербии. И дальше передает часть Словакии.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.