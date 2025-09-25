Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Болгария расторгнет договор о транзите российского газа в 2026 году

газовые хранилища
Болгария откажется от транзита российского газа в 2026 году / Depositphotos

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что его страна прекратит договор транзита российского газа уже в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание   БНР .

"О призыве президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям блока о приостановлении, в краткосрочной перспективе - до 2026 года, контрактов на использование или транзит российского природного газа", - отметил Желязков.

Он добавил, что к 2028 году российский газ должен быть полностью выведен из болгарского энергетического рынка.

Болгарский премьер также отметил, что все потребление природного газа в стране как для промышленности, так и для домохозяйств покрывается за счет импорта сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.

Заметим, после того, как снабжение российского газа по территории Украины было прекращено, Венгрия получает его газопроводом «Турецкий поток» и его ответвлениями в Болгарии и Сербии. И дальше передает часть Словакии.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием   сократить импорт   российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель.   до 2027 года   избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

  Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да,   планируется запрет на новые сделки   по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям.   расторгнуть действующие газовые контракты с Россией   до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Автор:
Светлана Манько