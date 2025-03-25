Борьба с тенью на рынке электроники, табака и общепита: налоговая выписала штрафов на 134 млн грн

Государственная налоговая служба с начала года провела более 800 проверок известных сетей, торгующих электроникой мировых брендов, по результатам которых уже применены штрафные санкции на 90,5 млн. гривен.

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Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

"Выявляем схемы, имеющие признаки уклонения от уплаты НДС. Документы переданы в правоохранительные органы", — подчеркнул Кравченко.

По его словам, также в январе-феврале этого года налоговики провели почти 2,3 тыс. проверок в сфере производства и обращения табачных изделий, по результатам которых за нарушение законодательства наложены штрафы на сумму 30,77 млн. грн.

Кроме того, по результатам проверок прекращено 312 лицензий, из них 167 по факту отсутствия по месту осуществления деятельности. Во взаимодействии с правоохранителями из нелегального обращения изъяли табачные изделия на сумму 3,77 млн. гривен.

Также выявлено немало нарушений в сфере общественного питания, в частности, порядка расчетов, учета товарных запасов, неоформленного наемного труда. В этом году налоговики провели почти 1000 проверок, штрафы превысили 13 млн гривен.

Таким образом, с начала года сумма штрафов в сфере продаж электроники, табака и общепита уже составляет 134,27 млн грн.

"Системное разоблачение схем – это то, что обеспечивает реальную борьбу с тенью. И задача ГНС – показать, что правила одинаковы для всех. Потому что это не только о честной конкуренции и одинаковых условиях работы для всех. Речь идет о защите интересов потребителей и поступлении в государственный бюджет", – подчеркнул Кравченко.

Ранее Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение о детенизации рынка электроники и рекомендовал правоохранителям проверить продавцов техники, а особое внимание уделить продажам гаджетов Apple.

Добавим, что ГНС проверяет предпринимателей, реализующих товар через интернет, и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки.