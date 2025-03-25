Боротьба з тінню на ринку електроніки, тютюну та громадського харчування: податкова виписала штрафів на 138 млн грн

Державна податкова служба з початку року провела понад 800 перевірок відомих мереж, які торгують електронікою світових брендів, за результатами яких вже застосовано штрафні санкції на 90,5 млн гривень.

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Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

"Виявляємо схеми, які мають ознаки ухилення від сплати ПДВ. Документи передано до правоохоронних органів", – наголосив Кравченко.

За його словами, також у січні – лютому цього року податківці провели майже 2,3 тис. перевірок у сфері виробництва та обігу тютюнових виробів, за результатами яких за порушення законодавства накладені штрафи на суму 30,77 млн грн.

Крім того, за результатами перевірок припинено дію 312 ліцензій, із них 167 за фактом відсутності за місцем провадження діяльності. У взаємодії з правоохоронцями з нелегального обігу вилучили тютюнові вироби на суму 3,77 млн гривень.

Також виявлено чимало порушень у сфері громадського харчування, зокрема, порядку розрахунків, обліку товарних запасів, неоформлену найману працю. Цього року податківці провели майже 1 000 перевірок, штрафи перевищили 13 млн гривень.

"Системне викриття схем – це те, що забезпечує реальну боротьбу з тінню. І завдання ДПС – показати, що правила однакові для всіх. Бо це не лише про чесну конкуренцію та однакові умови роботи для всіх. Йдеться про захист інтересів споживачів та надходження до державного бюджету", –наголосив Кравченко.

Раніше Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки і рекомендував правоохоронцям перевірити продавців техніки, а особливу увагу приділити продажам гаджетів Apple.

Додамо, що ДПС перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.