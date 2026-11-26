Американская табачная группа Altria, производящая сигареты Marlboro, в четверг заявила о рассмотрении возможного предложения по покупке британской компании Imperial Brands полностью за денежные средства. Кроме того, корпорация сообщила, что ведет переговоры с неназванной третьей стороной относительно передачи части бизнеса британского конкурента, хотя никаких окончательных соглашений пока не достигнуто.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

На фоне новостей о потенциальном поглощении акции Imperial Brands на Лондонской фондовой бирже подскочили на 17,6% - до 3 562 пенсов, что увеличило рыночную капитализацию компании до 26,77 миллиарда фунтов стерлингов (35,07 миллиарда долларов).

Согласно британским правилам поглощения компаний, Altria должна определиться до 24 декабря, будет ли выдвигать официальное предложение о покупке Imperial Brands или откажется от сделки.

Возвращение Altria на мировой рынок и возможное партнерство с Japan Tobacco

Потенциальное соглашение может ознаменовать возвращение Altria в международные продажи сигарет через два десятилетия после того, как корпорация выделила свое зарубежное подразделение в компанию Philip Morris International, чтобы сосредоточиться на рынке США.

По данным аналитиков, активы Imperial Brands, среди которых бренды Davidoff, Gauloises и ментоловые сигареты Kool, представлены в более чем 100 странах, тогда как сама британская компания торгуется с мультипликатором 8,3 прогнозной прибыли против 12,6 у Altria (рыночная стоимость 126,89 миллиарда (69,45 миллиарда долларов).

Аналитик RBC Capital Markets Джеймс Эдвардс Джонс отметил, что совместная заявка на покупку Imperial Brands от Altria, которая работает с сигаретами только в Северной Америке, и японской Japan Tobacco, которая продает бренды Camel и Benson & Hedges в более чем 130 странах и уже имеет с Altria. помогла бы избежать антимонопольных возражений регуляторов.

Обе корпорации, как и сама Imperial Brands, которая на прошлой неделе объявила о сокращении до 4 600 работников, ищут новые точки роста в условиях длительного падения спроса на традиционные сигареты и отставания от Philip Morris International и British American Tobacco в сегменте новейших никотиновых продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель сигарет Winston может купить британского конкурента за $32 млрд. Японская компания Japan Tobacco Inc. изучает возможность поглощения Imperial Brands Plc вместе с финансовыми советниками и рассматривает привлечение партнера для дальнейшего разделения активов британской компании в разных регионах мира.