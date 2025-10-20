Бюджетный дефицит России вырастет до почти $100 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у России в следующем году может быть значительный бюджетный дефицит в размере почти 100 миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы государства.

Россия столкнется с финансовыми проблемами

"Уже сейчас мы считаем, что в следующем году у России будет значительный дефицит - почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы - месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам президента, сокращение Индией закупок энергоносителей в России могло бы стать поддержкой для Украины.

Закупки российской нефти

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Нарендра Моди якобы пообещал. прекратить закупки российской нефти. В то же время Министерство иностранных дел Индии опровергло наличие телефонного разговора между лидерами, отметив, что главной задачей правительства является "защита интересов индийского потребителя".

Чиновник Белого дома уточнил, что Индия уже вдвое сократила объемы закупки российской нефти, однако, индийские источники отмечают, что в настоящее время таких изменений не наблюдается.

Напомним, Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.