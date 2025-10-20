Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бюджетный дефицит России вырастет до почти $100 млрд

Россия
Дефицит бюджета России / Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у России в следующем году может быть значительный бюджетный дефицит в размере почти 100 миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы государства.

Россия столкнется с финансовыми проблемами

"Уже сейчас мы считаем, что в следующем году у России будет значительный дефицит - почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы - месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам президента, сокращение Индией закупок энергоносителей в России могло бы стать поддержкой для Украины.

Закупки российской нефти

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Нарендра Моди якобы пообещал.   прекратить закупки российской нефти. В то же время Министерство иностранных дел Индии опровергло наличие телефонного разговора между лидерами, отметив, что главной задачей правительства является "защита интересов индийского потребителя".

Чиновник Белого дома уточнил, что Индия уже вдвое сократила объемы закупки   российской нефти, однако, индийские источники отмечают, что в настоящее время таких изменений не наблюдается.

Напомним, Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Автор:
Ольга Опенько