Бюджетний дефіцит Росії зросте до майже $100 млрд – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія наступного року може мати значний бюджетний дефіцит у розмірі майже 100 мільярдів доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України" з посиланням на заяву глави держави.

Росія зіткнеться з фінансовими проблемами

"Уже зараз ми вважаємо, що наступного року Росія матиме значний дефіцит – майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи – місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За словами президента, скорочення Індією закупівель енергоносіїв у Росії могло б стати підтримкою для України.

Закупівлі російської нафти

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр Нарендра Моді нібито пообіцяв припинити закупівлі російської нафти. Водночас Міністерство закордонних справ Індії спростувало наявність телефонної розмови між лідерами, наголосивши, що головним завданням уряду є "захист інтересів індійського споживача".

Посадовець Білого дому уточнив, що Індія вже вдвічі скоротила обсяги закупівлі російської нафти, проте індійські джерела зазначають, що наразі таких змін не спостерігається.

Нагадаємо, Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.