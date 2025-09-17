Зеленський: війна обходиться Україні у $120 млрд на рік — половину має покривати бюджет

Президент Володимир Зеленський заявив, що для фінансування війни Україна потребує близько $120 млрд на рік, з яких половину забезпечує державний бюджет.

Як пише Delo.ua, про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

"$60 млрд дає український бюджет, а ще $60 млрд мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку "план А" – це завершити війну, "план Б" – $120 млрд. І це великий виклик", — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що в умовах миру чи під час дії безпекових гарантій таких витрат не буде потрібно щороку протягом десятиліття, однак зараз партнери мають розуміти масштаб проблеми.

Допомога партнерів

Зеленський повідомив, що Україна вже отримала понад $2 млрд у межах програми PORRO та очікує, що у жовтні ця сума сягне $3,5–3,6 млрд. Перші два пакети допомоги складали по $500 млн.

До складу нових пакетів, за словами президента, увійдуть ракети для систем Patriot та Himars у рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List.

Міжнародні зустрічі та безпекові гарантії

Президент також зазначив, що українська сторона працює над організацією зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.

Обговорювалися й питання безпекових гарантій. Зеленський підкреслив, що основою гарантій є українська армія.

"Ми вже підтвердили, що нам треба в небі, на землі і в морі. Ми поділилися нашими потребами з нашими партнерами", - заявив він.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що членство України в ЄС розглядається як форма безпекової гарантії, адже це зобов’язання бути частиною об’єднання, яке є не лише економічною, а й безпековою силою.

Водночас вона відзначила, що держави-члени ЄС уже збільшують оборонні витрати, ухвалюючи відповідні закони, зокрема у сфері спільних закупівель.

Нагадаємо, ще в середині серпня Європейські чиновники та президент США Дональд Трамп провели переговори щодо потенційних гарантій безпеки для України, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди.