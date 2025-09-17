Запланована подія 2

Зеленский: война обходится Украине в $120 млрд в год — половина должна покрывать бюджет

Война обходится Украине в $120 млрд в год/скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что для финансирования войны в Украине требуется около $120 млрд в год, из которых половину обеспечивает государственный бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

"$60 млрд дает украинский бюджет, а еще $60 млрд мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну, но в любом случае "план А" – это завершить войну, "план Б" – $120 млрд. И это большой вызов", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что в условиях мира или во время действия гарантий безопасности таких расходов не потребуется ежегодно в течение десятилетия, однако сейчас партнеры должны понимать масштаб проблемы.

Помощь партнеров

Зеленский сообщил, что Украина уже получила более $2 млрд в рамках программы PORRO и ожидает, что в октябре эта сумма составит $3,5–3,6 млрд. Первые два пакета помощи составляли по $500 млн.

В состав новых пакетов, по словам президента, войдут ракеты для систем Patriot и Himars в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List.

Международные встречи и гарантии безопасности

Президент также отметил, что украинская сторона работает над организацией встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.

Обсуждались и вопросы гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что основой гарантий есть украинская армия.

"Мы уже подтвердили, что нам нужно в небе, на земле и в море. Мы поделились нашими потребностями с нашими партнерами", - заявил он.

Президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что членство Украины в ЕС рассматривается как форма гарантии безопасности, ведь это обязательство быть частью объединения, которое является не только экономической, но и силой безопасности.

В то же время, она отметила, что государства-члены ЕС уже увеличивают оборонные расходы, принимая соответствующие законы, в частности в сфере совместных закупок.

Напомним, еще в середине августа Европейские чиновники и президент США Дональд Трамп провели переговоры по потенциальным гарантиям безопасности для Украины, которые могут быть предоставлены в случае заключения мирного соглашения.

Автор:
Татьяна Гойденко