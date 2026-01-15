Бывшего министра агрополитики будут судить за хищение земли стоимостью более 280 млн грн

НАБУ и САП направили в суд дело преступной группы, возглавляемой бывшим народным депутатом Украины – председателем аграрного комитета Верховной Рады, бывшего министра АПК Николая Сольского.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что участники преступной группы обвиняются в завладении 2,5 тыс. га государственных земель в Сумской области стоимостью более 280 млн грн и попытке завладеть еще около 3,2 тыс. га.

Детали дела

В состав группы входили служащие органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

По данным следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков".

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. В то же время, условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. ее участники завладели 1250 земельными участками общей площадью 2,5 тыс. га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 280 млн. грн.

Они также попытались завладеть 3244 га земли стоимостью более 195 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Завладение государственной землей почти на 300 млн грн

НАБУ не называет фамилии, но из текста сообщения становится понятным, что речь идет о Николае Сольском.

В апреле 2024 года появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и бывшего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.

Позже стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич .

По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был уволен.

9 мая 2024 года Верховная Рада Украины уволила с должности министра агрополитики Николая Сольского.