Колишнього міністра агрополітики судитимуть за розкрадання землі вартістю понад 280 млн грн

НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної групи, очолюваної колишнім народним депутатом України – головою аграрного комітету Верховної Ради, колишнього міністра АПК Миколи Сольського.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що учасників злочинної групи обвинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області вартістю понад 280 млн грн та намаганні заволодіти ще близько 3,2 тис. га.

Деталі справи

До складу групи входили службовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок".

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Водночас умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. її учасники заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2,5 тис. га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 280 млн грн.

Вони також здійснили спробу заволодіти 3244 га землі вартістю понад 195 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Заволодіння державною землею на майже 300 млн грн

НАБУ не називає прізвища, але з тексту повідомлення стає зрозумілим, що мова йде про Миколу Сольського.

У квітні 2024 року з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та колишнього міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Пізніше стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич.

За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підозрюваних.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений .

9 травня 2024 року Верховна Рада України звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського.