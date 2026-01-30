Часть объектов энергетики в Украине планируется переносить под землю

Часть энергетических узлов энергетики нужно будет постепенно переносить под землю, как и другие стратегически важные для Украины предприятия. Однако этот процесс нужно начинать уже после окончания войны в Украине и в рамках восстановления ее энергетического сектора, которое из-за катастрофических масштабов разрушений будет продолжаться, к сожалению, еще не один год.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк.

Качественно защитить инфраструктуру

По ее словам, тема со строительством укрытий будет одним из самых актуальных аспектов восстановления Украины. Однако речь идет не просто о наземных конструкциях, но и о строительстве сооружений двойного назначения, в частности паркингов. Она объяснила — нормы по этому поводу уже зафиксированы на уровне законодательства, но речь идет не только об укрытиях для гражданского населения, но и о защите ее инфраструктуры, в том числе — критической, которую следует релоцировать не только территориально, но и в глубину под землю.

"Если мы говорим о том, как качественно защитить инфраструктуру, то лучшего способа, чем перенести под землю и защитить эти большие силовые трансформаторы, которые ты просто не можешь купить. Они дефицитны, с долгими сроками изготовления — месяцы, годы. Поэтому да — идея относительно переноса под землю сейчас активно обсуждается", — пояснила Шуляк.

Она добавила, что, по мнению экспертов энергетической сферы, перенести часть энергетической инфраструктуры под землю вполне реально, и это уже давно делают в мире — но не всю энергетику, а прежде всего те узлы, которые лучше всего поддаются инженерной защите. В то же время, большие электростанции — ТЭС, АЭС, гигантские генерирующие мощности, перенести под землю почти нереалистично в практическом смысле.

Объекты сложнее поразить

"В профессиональной среде все чаще звучат мысли, что наиболее перспективно для "подземления" — полностью или частично подстанции, кабельные сети вместо воздушных линий, а также диспетчерские/коммуникационные центры и элементы управления энергосистемой. Эффект, объясняют энергетики, здесь прост: объекты сложнее выразить погоды, а подземные кабели часто дают лучшее соотношение "цена/результат". Минусы тоже существенны: это значительно дороже, усложняет ремонт, требует сложных решений для вентиляции и охлаждения, а еще не снимает риски, если враг точно знает локацию ключевого узла", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что будут переноситься под землю и предприятия, работающие с оборонно-промышленным фондом, а также объекты гражданской инфраструктуры. В частности, такие социальные учреждения - подземные школы, уже работают, например, в Харькове. Они, подчеркнула Шуляк, могут кому-то не нравиться, но это, к сожалению, реальная необходимость сейчас.

Напомним, в Украине идет активная фаза сооружения защитных конструкций второго уровня на 120 объектах энергораспределительной сети. Основные усилия сосредоточены в прифронтовых областях, а завершение всех работ запланировано на март.