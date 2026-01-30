Частину об’єктів енергетики в Україні планують переносити під землю

Частину енергетичних вузлів енергетики потрібно буде поступово переносити під землю, як і інші стратегічно важливі для України підприємства. Однак цей процес потрібно розпочинати вже після закінчення війни в Україні і в рамках відновлення її енергетичного сектору, яке через катастрофічні масштаби руйнувань, триватимуть, на жаль, ще не один рік.

Як пише Delo.ua, про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Верховної Ради Олена Шуляк.

Якісно захистити інфраструктуру

За її словами, тема з будівництвом укриттів буде одним з найактуальніших аспектів у відновленні України. Однак йдеться не просто про наземні конструкції, а і про будівництво споруд подвійного призначення, зокрема, паркінгів. Вона пояснила — норми щодо цього вже зафіксовані на рівні законодавства, але йдеться не лише про укриття для цивільного населення, а і про захист її інфраструктури, у тому числі — критичної, яку слід релоковувати не лише територіально, а і в глибину — під землю.

"Якщо ми говоримо про те, як якісно захистити інфраструктуру, то найкращого способу, ніж перенести під землю і захистити ці великі силові трансформатори, які ти просто не можеш купити. Вони дефіцитні, з довгими строками виготовлення — місяці, роки. Тому, так — ідея щодо переносу під землю наразі активно обговорюється", — пояснила Шуляк.

Вона додала, що на думку експертів енергетичної сфери, перенести частину енергетичної інфраструктури під землю цілком реально, і це вже давно роблять у світі — але не всю енергетику, а насамперед ті вузли, які найкраще піддаються інженерному захисту. Водночас великі електростанції — ТЕС, АЕС, гігантські генеруючі потужності, перенести під землю майже нереалістично в практичному сенсі.

Об’єкти складніше уразити

"У фаховому середовищі все частіше звучать думки, що найперспективніше для "підземлення" — повністю або частково підстанції, кабельні мережі замість повітряних ліній, а також диспетчерські/комунікаційні центри й елементи керування енергосистемою. Ефект, пояснюють енергетики, тут простий: об’єкти складніше уразити, складніше виявити, вони менш вразливі до уламків і погоди, а підземні кабелі часто дають найкраще співвідношення "ціна/результат". Мінуси теж суттєві: це значно дорожче, ускладнює ремонт, потребує складних рішень для вентиляції та охолодження, а ще не знімає ризиків, якщо ворог точно знає локацію ключового вузла", — зауважила Шуляк.

Вона також акцентувала, що будуть переноситися під землю і підприємства, які працюють з оборонно-промисловим фондом, а також обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, такі соціальні заклади — підземні школи, вже працюють, наприклад, у Харкові. Вони, підкреслила Шуляк, можуть комусь не подобатись, але це, на жаль, реальна необхідність зараз.

Нагадаємо, в Україні триває активна фаза спорудження захисних конструкцій другого рівня на 120 об’єктах енергорозподільчої мережі. Основні зусилля зосереджені в прифронтових областях, а завершення всіх робіт заплановане на березень.