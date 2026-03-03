Центральный банк РФ подал иск в суд против Европейского Совета из-за замороженных активов

Центральный банк РФ обратился в Генеральный суд ЕС в Люксембурге с иском против Европейского совета. Предметом спора является постановление от 12 декабря 2025 года, которое продлевает арест около 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) российских активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Заморозка активов российского банка стала частью санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Основная часть этих средств хранится в депозитарии Euroclear. Бельгийское правительство в настоящее время не поддерживает предложения по использованию этих активов в качестве залога для кредитов Украине.

По заявлению российского регулятора, действующий регламент делает невозможным передачу активов на неопределенный срок и блокирует возможность выполнения любых решений арбитражных судов. Также утверждается, что совет допустил серьезные нарушения процедуры ЕС, приняв регламент большинством голосов, а не единогласно.

Кроме иска в Люксембурге, ЦБ России инициировал разбирательство в Москве, требуя от Euroclear 18,2 триллиона рублей (235 миллиардов долларов). Российская сторона также предупредила о намерении взимать компенсацию с европейских кредиторов через местные суды.

"Репарационный кредит" для Украины

В сентябре прошлого года Европейский Союз стал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" в размере около 140 млрд евро.

Этот кредит обеспечивается будущими доходами, полученными от замороженных суверенных активов русской Федерации (в большей степени активов Центрального банка РФ), находящихся в юрисдикции ЕС и остальных государств G7. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

После саммита в Брюсселе 23 октября 2025 г. лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины. Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта.

12 декабря 2025 года Европейский Союз согласился заморозить сохраняющиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Бессрочная заморозка российских активов - убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине займа до 165 миллиардов евро. Кредит покроет военные и гражданские нужды Украины в 2026-2027 годах.