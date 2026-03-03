Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Центральний банк РФ подав позов до суду проти Європейської Ради через заморожені активи

центральний банк Росії
Центральний банк Росії подав до суду на ЄС / Вікіпедія

Центральний банк РФ звернувся до Генерального суду ЄС у Люксембурзі із позовом проти Європейської Ради. Предметом спору є постанова від 12 грудня 2025 року, яка подовжує арешт близько 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) російських активів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Замороження активів російського банку стало частиною санкцій, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Основна частина цих коштів зберігається в депозитарії Euroclear. Бельгійський уряд на цей момент не підтримує пропозиції щодо використання цих активів як застави для кредитів Україні.

За заявою російського регулятора, чинний регламент унеможливлює передачу активів на невизначений термін та блокує можливість виконання будь-яких рішень арбітражних судів. Також стверджується, що рада допустила серйозні порушення процедури ЄС, ухваливши регламент більшістю голосів, а не одноголосно.

Окрім позову в Люксембурзі, ЦБ Росії ініціював розгляд у Москві, вимагаючи від Euroclear 18,2 трильйона рублів (235 мільярдів доларів). Російська сторона також попередила про намір стягувати компенсації з європейських кредиторів через місцеві суди.

"Репараційний кредит" для України

У вересні минулого року Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі близько 140 млрд євро. 

Цей кредит забезпечується майбутніми доходами, отриманими від заморожених суверенних активів Російської Федерації (переважно активів Центрального банку РФ), які знаходяться в юрисдикції ЄС та інших країн G7. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки. 

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня 2025 року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України. Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту.

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Безстрокове заморожування російських активів має на меті переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні позики до 165 мільярдів євро. Кредит покриє військові та цивільні потреби України у 2026–2027 роках.

Автор:
Тетяна Ковальчук