Центральний банк РФ подав позов до суду проти Європейської Ради через заморожені активи

Центральний банк РФ звернувся до Генерального суду ЄС у Люксембурзі із позовом проти Європейської Ради. Предметом спору є постанова від 12 грудня 2025 року, яка подовжує арешт близько 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) російських активів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Замороження активів російського банку стало частиною санкцій, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Основна частина цих коштів зберігається в депозитарії Euroclear. Бельгійський уряд на цей момент не підтримує пропозиції щодо використання цих активів як застави для кредитів Україні.

За заявою російського регулятора, чинний регламент унеможливлює передачу активів на невизначений термін та блокує можливість виконання будь-яких рішень арбітражних судів. Також стверджується, що рада допустила серйозні порушення процедури ЄС, ухваливши регламент більшістю голосів, а не одноголосно.

Окрім позову в Люксембурзі, ЦБ Росії ініціював розгляд у Москві, вимагаючи від Euroclear 18,2 трильйона рублів (235 мільярдів доларів). Російська сторона також попередила про намір стягувати компенсації з європейських кредиторів через місцеві суди.

"Репараційний кредит" для України

У вересні минулого року Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі близько 140 млрд євро.

Цей кредит забезпечується майбутніми доходами, отриманими від заморожених суверенних активів Російської Федерації (переважно активів Центрального банку РФ), які знаходяться в юрисдикції ЄС та інших країн G7. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня 2025 року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України. Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту.

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Безстрокове заморожування російських активів має на меті переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні позики до 165 мільярдів євро. Кредит покриє військові та цивільні потреби України у 2026–2027 роках.