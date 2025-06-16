Цены на элитное жилье в Киеве упали на 30-50% за время войны

За три года войны строительство элитных жилищных проектов значительно замедлилось: просели продажи и цены.

Продажи недвижимости в премиум-сегменте в Украине вдвое упали. Упали на 30-50% и цены на элитные квартиры в Киеве. Об этом, как пишет Delo.ua, рассказал СЕО девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, в начале вторжения продажи в самом дорогом сегменте рынка остановились, через полгода начали медленно восстанавливаться. Однако до довоенного уровня еще очень далеко.

"Продажи в два раза меньше, чем до войны. Упали не только они, но и цена на квадратный метр. Плюс строительство обходится дороже, маржинальность снизилась", — подчеркнул Мхитарян.

По его словам, несмотря на то, что, по данным статистики ЛУН, средняя стоимость квадратного метра растет, однако этот тренд не об эконом- и бизнес-сегментах, а в премиальном цене упали на 30–50% по сравнению с 2021 годом. До войны в Taryan Towers цены были существенно выше, добавил Мхитарян: на вторичном рынке стоимость могла достигать $7000 за кв. м, сейчас средняя цена – $3500–4000 за кв. м.

Из-за падения спроса и цен в элитном сегменте маржа упала "на столько, что старт новых проектов пока неинтересен".

"Мы планируем, конечно, на будущее, ведем переговоры с собственниками земли. Но сегодня я бы не начинал строить новый проект, потому что с нашим подходом к созданию "вертикального города", надо будет строить если не в минус, то в ноль", — добавил девелопер.

Что касается текущих проектов, Мхитарян объяснил, с чем связаны задержки в строительстве проекта NVER, который изначально планировался к сдаче до конца 2022 года. "Строительство идет медленнее, чем мне бы хотелось", — добавил Мхитарян.

Объясняя причины задержек, он отметил, что Nver – сложный, но уникальный с технологической точки зрения проект, ведь две башни будут соединены самым длинным в Европе трехэтажным 50-метровым мостом с открытым и закрытым бассейнами.

"Председатель Archimatika Дмитрий Васильев говорит, что сегодня этот комплекс – наиболее сложный с инженерной точки зрения жилой дом в Украине. Во-вторых, рынок в целом замедлился. Понятно, что война коснулась и нас. Но мы выполняем свои обязательства. Иногда немного дольше, но всегда до конца", — пояснил СЕО компании.

42-летний Артур Мхитарян занимается строительством жилья более 20 лет. Ранее работал и руководил компанией «Познякижилстрой», принадлежавшей его отцу Нверу Мхитаряну, а в 2011-м основал собственную компанию Taryan Group.

В войну девелопер вошел с двумя крупными премиальными комплексами в Киеве: один был на старте продаж, другой – на этапе строительства. За время работы компания выстроила lifestyle-клуб TsarSky, первый в столице жилой дом с парком на крыше Royal Tower и первый дом с бассейном на крыше Jack House.

Текущие проекты – два премиальных комплекса Taryan Towers и Nver в Киеве и отель Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences на Бали.

Ранее Delo.ua писало о том, что первые признаки активности на премиальном рынке появились в прошлом году, когда в Киеве и Львове зафиксировали восстановление спроса на элитную недвижимость .