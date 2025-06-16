Ціни на елітне житло у Києві впали на 30-50% за час війни

За час війни будівництво елітних житлових проєктів значно сповільнилось: просіли продажі і ціни.

Продажі нерухомості у преміум-сегменті в Україні удвічі впали. Обвалились на 30-50% і ціни на елітні квартири в Києві. Про це, як пише Delo.ua, розповів СЕО девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, на початку вторгнення продажі у найдорожчому сегментіринку зупинилися, через пів року почали повільно відновлюватися. Проте до довоєнного рівня ще дуже далеко.

"Продажі у два рази менші, ніж до війни. Впали не лише вони, а й ціна на квадратний метр. Плюс будівництво обходиться дорожче, маржинальність знизилась", - наголосив Мхітарян.

За його словами, попри те, що, заданими статистики ЛУН, середня вартість квадратного метру зростає, проте цей тренд не про економ- та бізнес-сегменти, а в преміальному ціни впали на 30–50% порівняно з 2021 роком. До війни в Taryan Towers ціни були суттєво вищими, додав Мхітарян: на вторинному ринку вартість могла сягати до $7000 за кв. м, зараз середня ціна – $3500–4000 за кв. м.

Через падіння попиту і цін в елітному сегменті маржа впала "на стільки, що старт нових проєктів поки нецікавий".

"Ми плануємо, звісно, на майбутнє, ведемо переговори з власниками землі. Але сьогодні я б не починав будувати новий проєкт, бо з нашим підходом до створення «вертикального міста», треба буде будувати якщо не в мінус, то в нуль", - додав девелопер.

Щодо поточних проєктів Мхітарян пояснив, з чим пов'язані затримки в будівництві проєкту NVER, який спочатку планувавсядо здачі до кінця 2022 року. "Будівництво йде повільніше, ніж мені хотілося б", - додав Мхітарян.

Пояснюючи причини затримок, він наголосив, що Nver – складний, але унікальний із технологічної точки зору проєкт, адже дві вежі будуть зʼєднані найдовшим у Європі триповерховим 50-метровим мостом із відкритим і закритим басейнами.

"Голова Archimatika Дмитро Васильєв каже, що на сьогодні цей комплекс – найбільш складний з інженерної точки зору житловий будинок в Україні. По-друге, ринок загалом сповільнився. Зрозуміло, що війна торкнулася і нас. Але ми виконуємо свої зобов’язання. Іноді трохи довше, але завжди до кінця", - пояснив СЕО компанії.

42-річний Артур Мхітарян займається будівництвом житла понад 20 років. Раніше працював та керував компанією «Познякижилбуд», що належала його батьку Нверу Мхітаряну, а в 2011-му заснував власну компанію Taryan Group.

У війну девелопер увійшов із двома великими преміальними комплексами в Києві: один був на старті продажів, інший – на етапі будівництва. За час роботи компанія побудувала lifestyle-клуб TsarSky, перший у столиці житловий будинок з парком на даху Royal Tower і перший будинок з басейном на даху Jack House.

Поточні проєкти – два преміальні комплекси Taryan Towers і Nver у Києві та готель Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences на Балі.

Раніше Delo.ua писало про те, що перші ознаки активності на преміальному ринку з'явилися торік, коли у Києві та Львові зафіксували відновлення попиту на елітну нерухомість.