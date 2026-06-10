Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 10 июня.

По состоянию на 10 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась сразу на 5%, цены на яблоки и бананы не изменились.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 8 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28 -55 грн +0% Бананы 69-75 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 55-95 грн -5% Черешня 70-120 грн -23%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Ягоды преимущественно активно дешевеют.

При этом украинская черешня стоит на рынке в среднем 130 грн/кг, а торгуют ею в диапазоне от 70 до 200 грн/кг. За июнь отечественная ягода подешевела вполовину.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Еще на старте сезона цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом как в рознице, так и оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в конце мая в начале июня на фоне роста предложения украинской ягоды.

В Украине стоимость черешни и абрикосов составляет около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.