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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 10 июня.
По состоянию на 10 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась сразу на 5%, цены на яблоки и бананы не изменились.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 8 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28 -55 грн
|+0%
|Бананы
|69-75 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|55-95 грн
|-5%
|Черешня
|70-120 грн
|-23%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Ягоды преимущественно активно дешевеют.
При этом украинская черешня стоит на рынке в среднем 130 грн/кг, а торгуют ею в диапазоне от 70 до 200 грн/кг. За июнь отечественная ягода подешевела вполовину.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
Еще на старте сезона цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом как в рознице, так и оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в конце мая в начале июня на фоне роста предложения украинской ягоды.
В Украине стоимость черешни и абрикосов составляет около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.