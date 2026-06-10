Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 10 червня

Станом на 10 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 5%, водночас ціни на яблука та банани не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 10 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28 -55 грн +0% Банани 69-75 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 55-95 грн -5% Черешня 70-120 грн -23%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 39.90 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Ягоди переважно активно дешевшають.

При цьому українська черешня коштує на ринку в середньому 130 грн/кг, а торгують нею в діапазоні від 70 до 200 грн/кг. За червень вітчизняна ягода також здешевшала вполовину.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ще на старті сезону ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується наприкінці травня на початку червня на тлі зростання пропозиції української ягоди.

В Україні вартість черешні та абрикосів становить близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок.