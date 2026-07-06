- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 6 июля
По состоянию на 6 июля 2026 года в Украине выросла стоимость клубники, также подорожала черешня. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 6 июля:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|120-1 6 0 грн
|+12%
|Черешня
|8 0 -1 30 грн
|+33%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Цены на клубнику в Украине выросли на 12%. Пока ягода стоит 120-160 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.
Стоимость черешни пошла вверх и колеблется в пределах 80-130 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже — 150 грн/кг.
Также подорожали абрикосы, стоимость которых составляет 45-120 грн/кг в зависимости от сорта и качества косточковых. Вместо этого подешевели персики, которые продают в пределах 35-85 грн/кг. Цены на малину опустились до 150–200 грн/кг.
В Украине начался сезон уборки голубики открытого грунта, при этом стартовые отпускные цены на самую дорогую ягоду в среднем на 27% выше, чем в прошлом. Оптовые партии голубики открытого грунта поступают в продажу по 300–350 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.