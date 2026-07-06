Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 6 июля

По состоянию на 6 июля 2026 года в Украине выросла стоимость клубники, также подорожала черешня. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 6 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 120-1 6 0 грн +12% Черешня 8 0 -1 30 грн +33%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Цены на клубнику в Украине выросли на 12%. Пока ягода стоит 120-160 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Стоимость черешни пошла вверх и колеблется в пределах 80-130 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже — 150 грн/кг.

Также подорожали абрикосы, стоимость которых составляет 45-120 грн/кг в зависимости от сорта и качества косточковых. Вместо этого подешевели персики, которые продают в пределах 35-85 грн/кг. Цены на малину опустились до 150–200 грн/кг.

В Украине начался сезон уборки голубики открытого грунта, при этом стартовые отпускные цены на самую дорогую ягоду в среднем на 27% выше, чем в прошлом. Оптовые партии голубики открытого грунта поступают в продажу по 300–350 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.