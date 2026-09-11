UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,15

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 11 сентября

клубника
Цены на клубнику взлетели на 80%/Фото: рынок "Столичный"

По состоянию на 11 сентября 2026 года в Украине подорожали арбузы и большинство летних ягод — клубника, голубика и малина. В то же время, ценники на дыне, яблоки, виноград и цитрусовые не изменились.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 11 сентября:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 16-35 грн +0%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 50-130 грн +0%
Лимоны 70-95 грн +0%
Клубника 250-320 грн +80%
Голубика 260-400 грн +12%
Виноград 50-140 грн +0%
Арбузы 10-20 грн +10%
Дыни 20-35 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 29,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Сезон клубники завершился, из-за чего ее стоимость выросла сразу на 80% и достигла 320 грн/кг. Малина также подорожала на 4,17% – ее цена составляет от 180 до 350 грн/кг.

Самой дорогой ягодой остается лохина : с начала месяца она подорожала на треть . Сейчас ее отпуск на цена достигает 40 0 гривен за килограмм , а в начале июля оптовые партии голубики.   поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Украинские абрикосы стоят 60–80 грн/кг, персики – 50–90 грн/кг, а груши – 30–60 грн/кг. Цены на сливы и виноград остаются стабильными: 15–35 грн/кг и 50–140 грн/кг соответственно.

По окончании сезона бахчевых арбузы подорожали на 10% — до 11 грн/кг, тогда как дыни удерживают предыдущий ценник в 20–35 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.

По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году урожай яблок в Украине существенно увеличится, что будет давить на внутренний рынок. Однако, если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы, персики и сливы уже прошли сезонный минимум цен, потому они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики отмечают, что уборка урожая бахчевых в южных регионах уже практически завершилась, поэтому в ближайшее время стоимость дынь вырастет.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности