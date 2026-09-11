Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 11 сентября

По состоянию на 11 сентября 2026 года в Украине подорожали арбузы и большинство летних ягод — клубника, голубика и малина. В то же время, ценники на дыне, яблоки, виноград и цитрусовые не изменились.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 11 сентября:

Фрукт Цена Смена Яблоки 16-35 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 70-95 грн +0% Клубника 250-320 грн +80% Голубика 260-400 грн +12% Виноград 50-140 грн +0% Арбузы 10-20 грн +10% Дыни 20-35 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 29,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Сезон клубники завершился, из-за чего ее стоимость выросла сразу на 80% и достигла 320 грн/кг. Малина также подорожала на 4,17% – ее цена составляет от 180 до 350 грн/кг.

Самой дорогой ягодой остается лохина : с начала месяца она подорожала на треть . Сейчас ее отпуск на цена достигает 40 0 гривен за килограмм , а в начале июля оптовые партии голубики. поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Украинские абрикосы стоят 60–80 грн/кг, персики – 50–90 грн/кг, а груши – 30–60 грн/кг. Цены на сливы и виноград остаются стабильными: 15–35 грн/кг и 50–140 грн/кг соответственно.

По окончании сезона бахчевых арбузы подорожали на 10% — до 11 грн/кг, тогда как дыни удерживают предыдущий ценник в 20–35 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.

По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году урожай яблок в Украине существенно увеличится, что будет давить на внутренний рынок. Однако, если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы, персики и сливы уже прошли сезонный минимум цен, потому они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики отмечают, что уборка урожая бахчевых в южных регионах уже практически завершилась, поэтому в ближайшее время стоимость дынь вырастет.