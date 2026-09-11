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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 11 сентября
По состоянию на 11 сентября 2026 года в Украине подорожали арбузы и большинство летних ягод — клубника, голубика и малина. В то же время, ценники на дыне, яблоки, виноград и цитрусовые не изменились.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 11 сентября:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|16-35 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|70-95 грн
|+0%
|Клубника
|250-320 грн
|+80%
|Голубика
|260-400 грн
|+12%
|Виноград
|50-140 грн
|+0%
|Арбузы
|10-20 грн
|+10%
|Дыни
|20-35 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 29,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Сезон клубники завершился, из-за чего ее стоимость выросла сразу на 80% и достигла 320 грн/кг. Малина также подорожала на 4,17% – ее цена составляет от 180 до 350 грн/кг.
Самой дорогой ягодой остается лохина : с начала месяца она подорожала на треть . Сейчас ее отпуск на цена достигает 40 0 гривен за килограмм , а в начале июля оптовые партии голубики. поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Украинские абрикосы стоят 60–80 грн/кг, персики – 50–90 грн/кг, а груши – 30–60 грн/кг. Цены на сливы и виноград остаются стабильными: 15–35 грн/кг и 50–140 грн/кг соответственно.
По окончании сезона бахчевых арбузы подорожали на 10% — до 11 грн/кг, тогда как дыни удерживают предыдущий ценник в 20–35 грн/кг.
Прогноз цен
Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.
По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году урожай яблок в Украине существенно увеличится, что будет давить на внутренний рынок. Однако, если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы, персики и сливы уже прошли сезонный минимум цен, потому они могут подорожать.
Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.
Кроме того, аналитики отмечают, что уборка урожая бахчевых в южных регионах уже практически завершилась, поэтому в ближайшее время стоимость дынь вырастет.