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Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 11 вересня

полуниця
Ціни на полуницю злетіли на 80% / Фото: ринок "Столичний"

Станом на 11 свересня 2026 року в Україні подорожчали кавуни та більшість літніх ягід — полуниця, лохина й малина. Водночас цінники на дині, яблука, виноград та цитрусові не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 11 вересня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 16-35 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 50-130 грн +0%
Лимони 70-95 грн +0%
Полуниця 250-320 грн +80%
Лохина 260-400 грн +12%
Виноград 50-140 грн +0%
Кавуни 10-20 грн +10%
Дині 20-35 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 29,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Сезон полуниці завершився, через що її вартість зросла одразу на 80% і сягнула 320 грн/кг. Малина також подорожчала на 4,17% — її ціна становить від 180 до 350 грн/кг.

Найдорожчою ягодою залишається лохина: від початку місяця вона подорожчала на третину. Нині її відпускна ціна сягає 400 гривень за кілограм, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Українські абрикоси коштують 60–80 грн/кг, персики — 50–90 грн/кг, а груші — 30–60 грн/кг. Ціни на сливи та виноград залишаються стабільними: 15–35 грн/кг та 50–140 грн/кг відповідно.

Через завершення сезону баштанних кавуни подорожчали на 10% — до 11 грн/кг, тоді як дині утримують попередній цінник у 20–35 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. 

За попередніми оцінками аналітиків, у 2026 році врожай яблук в Україні суттєво збільшиться, що буде тиснути на внутрішній ринок. Однак, якщо виробники почнуть агресивно розпродавати фрукти під час збирання, ціни в другій половині сезону (січень – червень 2027 року) можуть залишитися на рівні поточного року. Але найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси, персики та сливи вже пройшли сезонний мінімум цін, тому вони можуть подорожчати. 

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики зазначають, що збирання врожаю баштанних в південних регіонах уже практично завершилося, тому найближчим часом вартість динь зросте. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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