Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 17 августа

По состоянию на 17 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, малину и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, черешни, арбузов и дынь снизилась. Цены на бананы, лимоны и апельсины остались без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 17 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 16-40 грн -28,57% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 160-200 грн +20% Черешня 90-130 грн -15,38% Голубика 200-290 грн +21,05% Арбузы 9-10 грн -5% Дыни 15-20 грн -10%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 44,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники и черешни уже прошел. Цены на клубнику выросли на 20%, ягоду в среднем продают по 180 грн/кг. Зато стоимость черешни снизилась более чем на 15%, за килограмм просят 90-130 грн.

Цены на сливы упали сразу на 37,5%, килограмм стоит в пределах 25 грн. Абрикосы подорожали до 60–80 грн/кг, а персики выросли до 35–75 грн/кг. Груши подешевели на 20%, в среднем за килограмм просят 40 грн.

Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 230 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Цены на малину не изменились, но держатся на высоком уровне: ягода стоит в пределах 260-330 грн/кг.

Сейчас в разгар сезон бахчевых культур. Стоимость арбузов держится на уровне 9–10 грн/кг, в то время как дыни стоят в среднем 18 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.