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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 17 августа
По состоянию на 17 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, малину и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, черешни, арбузов и дынь снизилась. Цены на бананы, лимоны и апельсины остались без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 17 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|16-40 грн
|-28,57%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|160-200 грн
|+20%
|Черешня
|90-130 грн
|-15,38%
|Голубика
|200-290 грн
|+21,05%
|Арбузы
|9-10 грн
|-5%
|Дыни
|15-20 грн
|-10%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 44,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сбора клубники и черешни уже прошел. Цены на клубнику выросли на 20%, ягоду в среднем продают по 180 грн/кг. Зато стоимость черешни снизилась более чем на 15%, за килограмм просят 90-130 грн.
Цены на сливы упали сразу на 37,5%, килограмм стоит в пределах 25 грн. Абрикосы подорожали до 60–80 грн/кг, а персики выросли до 35–75 грн/кг. Груши подешевели на 20%, в среднем за килограмм просят 40 грн.
Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 230 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Цены на малину не изменились, но держатся на высоком уровне: ягода стоит в пределах 260-330 грн/кг.
Сейчас в разгар сезон бахчевых культур. Стоимость арбузов держится на уровне 9–10 грн/кг, в то время как дыни стоят в среднем 18 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.