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Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 17 серпня
Станом на 17 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, малину та лохину тримаються на високому рівні. Вартість яблук, черешні, кавунів і динь знизилася. Ціни на банани, лимони та апельсини залишилися без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 17 серпня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|16-40 грн
|-28,57%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|50-130 грн
|+0%
|Лимони
|100-120 грн
|+0%
|Полуниця
|160-200 грн
|+20%
|Черешня
|90-130 грн
|-15,38%
|Лохина
|200-290 грн
|+21,05%
|Кавуни
|9-10 грн
|-5%
|Дині
|15-20 грн
|-10%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 44,99 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Пік збору полуниці та черешні вже минув. Ціни на полуницю зросли на 20%, ягоду в середньому продають по 180 грн/кг. Натомість вартість черешні знизилися на понад 15%, за кілограм просять 90-130 грн.
Ціни на сливи впали одразу на 37,5%, кілограм коштує в межах 25 грн. Абрикоси подорожчали до 60–80 грн/кг, а персики зросли до 35-75 грн/кг. Груші подешевшали на 20%, в середньому кілограм продають по 40 грн.
Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 230 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.
Ціни на малину не змінилися, але тримаються на високому рівні: ягода коштує в межаї 260-330 грн/кг.
Зараз у розпалі сезон баштанних культур. Вартість кавунів тримається на рівні 9–10 грн/кг, тоді як дині коштують у середньому 18 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.
Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.
Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.
Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.