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Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 17 серпня

сливи
Ціни на сливи впали на 37,5% / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Станом на 17 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, малину та лохину тримаються на високому рівні. Вартість яблук, черешні, кавунів і динь знизилася. Ціни на банани, лимони та апельсини залишилися без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 17 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 16-40 грн -28,57%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 50-130 грн +0%
Лимони 100-120 грн +0%
Полуниця 160-200 грн +20%
Черешня 90-130 грн -15,38%
Лохина 200-290 грн +21,05%
Кавуни 9-10 грн -5%
Дині 15-20 грн -10%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 44,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці та черешні вже минув. Ціни на полуницю зросли на 20%, ягоду в середньому продають по 180 грн/кг. Натомість вартість черешні знизилися на понад 15%, за кілограм просять 90-130 грн.

Ціни на сливи впали одразу на 37,5%, кілограм коштує в межах 25 грн. Абрикоси подорожчали до 60–80 грн/кг, а персики зросли до 35-75 грн/кг. Груші подешевшали на 20%, в середньому кілограм продають по 40 грн.

Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 230 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Ціни на малину не змінилися, але тримаються на високому рівні: ягода коштує в межаї 260-330 грн/кг.

Зараз у розпалі сезон баштанних культур. Вартість кавунів тримається на рівні 9–10 грн/кг, тоді як дині коштують у середньому 18 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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