Цены на газ в Европе резко снизились после заявлений Трампа о завершении конфликта

Нефтегаз
Газ в Европе дешевеет / Depositphotos

Цены на природный газ в снизились в Европе после того, как президент США Дональд Трамп предусмотрел скорое завершение войны с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на европейский бенчмарк потеряли до 17% стоимости, что явилось самым масштабным снижением в течение одного торгового дня с прошлого года.

Трамп отметил, что операция продвигается быстрее намеченного графика и конфликт может быть разрешен в ближайшее время.

Эти комментарии принесли определенное облегчение на энергетические рынки, длительно находившиеся под давлением из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Защита торговых маршрутов

Для стабилизации ситуации Трамп пообещал привлечь Военно-морские силы США для сопровождения танкеров через стратегический Ормузский пролив.

Параллельно с этим президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать общую морскую миссию для защиты судов на этом водном пути.

Эксперты отмечают, что устойчивое снижение цен возможно только при восстановлении регулярного движения транспорта по этому проливу, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта сжиженного природного газа.

Проблемы с поставками

Несмотря на умиротворяющие политические заявления, ситуация в регионе Персидского залива остается напряженной, а движение судов почти полностью остановилось.

Крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре не работает на прошлой неделе, что создает серьезные риски для мировой торговли.

Для европейских стран остановка поставок критична из-за низкого уровня текущих запасов в хранилищах. Регион нуждается в значительном импорте топлива в течение летнего сезона, чтобы успеть подготовиться к следующему зимнему периоду в условиях дефицита.

Как пишет Bloomberg, из-за перебоев в Ормузском проливе на рынке наблюдается усиление борьбы за альтернативные грузы.

Часть судов с топливом уже изменила курс в направлении Азии, где покупатели традиционно зависят от ближневосточного ресурса и активно ищут замену катарскому газу.

В настоящее время цена на голландском хабе снизилась до отметки около 48 евро за мегаватт-час, однако риски дальнейшей волатильности сохраняются.

Также на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке начала дешеветь нефть. Это развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Напомним, 9 марта цены на европейский природный газ выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Автор:
Татьяна Бессараб