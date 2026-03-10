Ціни на газ у Європі різко знизилися після заяв Трампа про завершення конфлікту

Ціни на природний газ у знизилися Європі після того, як президент США Дональд Трамп передбачив швидке завершення війни з Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на європейський бенчмарк втратили до 17% вартості, що стало наймасштабнішим зниженням протягом одного торгового дня з минулого року.

Трамп зазначив, що операція просувається швидше за намічений графік і конфлікт може бути вирішений найближчим часом.

Ці коментарі принесли певне полегшення на енергетичні ринки, які тривалий час перебували під тиском через ескалацію на Близькому Сході.

Захист торговельних маршрутів

Для стабілізації ситуації Трамп пообіцяв залучити Військово-морські сили США для супроводу танкерів через стратегічну Ормузьку протоку.

Паралельно з цим президент Франції Еммануель Макрон виступив із пропозицією створити спільну морську місію для захисту суден на цьому водному шляху.

Експерти наголошують, що стале зниження цін можливе лише за умови відновлення регулярного руху транспорту цією протокою, через яку проходить приблизно п’ята частина світового експорту зрідженого природного газу.

Проблеми з поставками

Попри заспокійливі політичні заяви, ситуація в регіоні Перської затоки залишається напруженою, а рух суден майже повністю зупинився.

Найбільший у світі завод із виробництва ЗПГ у Катарі не працює з минулого тижня, що створює серйозні ризики для світової торгівлі.

Для європейських країн зупинка поставок є критичною через низький рівень поточних запасів у сховищах. Регіон потребує значного імпорту палива протягом літнього сезону, щоб встигнути підготуватися до наступного зимового періоду в умовах дефіциту.

Як пише Bloomberg, через перебої в Ормузькій протоці на ринку спостерігається посилення боротьби за альтернативні вантажі.

Частина суден із паливом уже змінила курс у напрямку Азії, де покупці традиційно залежать від близькосхідного ресурсу та наразі активно шукають заміну катарському газу.

Наразі ціна на голландському хабі знизилася до позначки близько 48 євро за мегават-годину, проте ризики подальшої волатильності зберігаються.

Також на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході почала дешевшати нафта. Це розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Нагадаємо, 9 березня ціни на європейський природний газ зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.