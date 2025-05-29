Цены на нефть выросли после того, как суд США заблокировал тарифы Трампа

В четверг, 29 мая, цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель. Это произошло после того, как суд США заблокировал большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,03 доллара, или 1,6%, до 65,93 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,06 доллара, или 1,7%, до 62,90 доллара за баррель.

В среду торговый суд США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт от торговых партнеров США. Суду было предложено рассмотреть некоторые отраслевые тарифы, которые Трамп ввел на автомобили, сталь и алюминий, используя другой закон.

Это решение повысило аппетит к риску на мировых рынках, обеспокоенных влиянием сборов на экономический рост, но аналитики заявили, что облегчение может быть лишь временным, учитывая заявление администрации Трампа о подаче апелляции.

Как отмечается, на рынке нефти сейчас царят обеспокоенность по поводу возможного усиления санкций против российского сырья. В то же время, в субботу ОПЕК+ будет рассматривать вопрос об ускорении увеличения добычи нефти уже в июле.

"Мы предполагаем, что группа согласится на еще одно значительное увеличение поставок на 411 тыс. баррелей в сутки. Мы ожидаем аналогичного роста к концу третьего квартала, поскольку группа усиливает свое внимание к защите доли рынка", – говорится в примечании аналитиков ING.

Следует отметить, что Chevron (CVX.N) усугубляет риски поставки, прекратив добычу нефти и ряд других видов деятельности в Венесуэле после того, как администрация Трампа отозвала ее ключевую лицензию в марте.

В апреле Венесуэла отменила грузовые поставки в Chevron, ссылаясь на неопределенность с оплатой, связанную с санкциями США. Chevron экспортировала 290 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, составляющие более трети общего объема экспорта страны до этого.

Напомним, Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.