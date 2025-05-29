Ціни на нафту зросли на після того, як суд США заблокував тарифи Трампа

У четвер, 29 травня, ціни на нафту зросли приблизно на 1 долар за барель. Це відбулося після того, як суд США заблокував більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,03 долара, або 1,6%, до 65,93 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,06 долара, або 1,7%, до 62,90 долара за барель.

У середу торговий суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торговельних партнерів США. Суду не було запропоновано розглянути деякі галузеві тарифи, які Трамп запровадив на автомобілі, сталь та алюміній, використовуючи інший закон.

Це рішення підвищило апетит до ризику на світових ринках, які були стурбовані впливом зборів на економічне зростання, але аналітики заявили, що полегшення може бути лише тимчасовим, враховуючи заяву адміністрації Трампа про подачу апеляції.

Як зазначається, на ринку нафти зараз панують занепокоєння щодо можливого посилення санкцій проти російської сировини. Водночас у суботу ОПЕК+ розглядатиме питання про прискорення збільшення видобутку нафти вже в липні.

"Ми припускаємо, що група погодиться на ще одне значне збільшення постачання на 411 тис. барелів на добу. Ми очікуємо аналогічного зростання до кінця третього кварталу, оскільки група посилює свою увагу до захисту частки ринку", – йдеться в примітці аналітиків ING.

Варто зазначити, що Chevron (CVX.N) посилює ризики постачання, припинивши видобуток нафти та низку інших видів діяльності у Венесуелі після того, як адміністрація Трампа відкликала її ключову ліцензію в березні.

У квітні Венесуела скасувала вантажні поставки до Chevron, посилаючись на невизначеність з оплатою, пов'язану з санкціями США. Chevron експортувала 290 тис. барелів венесуельської нафти на добу, що становить понад третину від загального обсягу експорту країни до цього.

Нагадаємо, Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.