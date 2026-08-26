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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 26 августа

капуста
Капуста подорожала на 115%/Фото: рынок "Столичный"

По состоянию на 26 августа 2026 года в Украине заметно подорожали огурцы. В то же время, цены на помидоры остались без изменений. Среди овощей борщового набора более чем в два раза подорожала капуста, морковь также выросла в цене. Стоимость картофеля осталась на прежнем уровне, а лук подешевел.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 26 августа:

Овощи Цена Смена
Картофель 11-13 грн +0%
Лук 13-15 грн -17,65%
Морковь 12-15 грн +18,18%
Капуста молодая 40-45 грн +115%
Помидоры 25-35 грн +0%
Огурцы 40-45 грн +22,86%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самые дешевые огурцы по 51,99 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Среди овощей борщового набора больше всего подорожала капуста (+115%), на рынке ее предлагают по 40 45 грн/кг. Стоимость моркови выросла более чем на 18% и составляет 12–15 грн/кг. В то же время свекла подешевела и стоит 10–12 грн/кг. Картофель в среднем стоит 12 грн/кг, цена не изменилась.

Кабачки подорожали на 6,06% - до 33-37 грн/кг. Цена баклажанов не изменилась: в среднем их продают по 35 грн/кг.

Подешевели горький перец и брокколи. Кроме того, на рынок вернулась редис, которую предлагают по цене 35–45 грн/кг.

Прогноз цен

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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