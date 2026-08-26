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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 26 августа
По состоянию на 26 августа 2026 года в Украине заметно подорожали огурцы. В то же время, цены на помидоры остались без изменений. Среди овощей борщового набора более чем в два раза подорожала капуста, морковь также выросла в цене. Стоимость картофеля осталась на прежнем уровне, а лук подешевел.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 26 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-13 грн
|+0%
|Лук
|13-15 грн
|-17,65%
|Морковь
|12-15 грн
|+18,18%
|Капуста молодая
|40-45 грн
|+115%
|Помидоры
|25-35 грн
|+0%
|Огурцы
|40-45 грн
|+22,86%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые огурцы по 51,99 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Среди овощей борщового набора больше всего подорожала капуста (+115%), на рынке ее предлагают по 40 – 45 грн/кг. Стоимость моркови выросла более чем на 18% и составляет 12–15 грн/кг. В то же время свекла подешевела и стоит 10–12 грн/кг. Картофель в среднем стоит 12 грн/кг, цена не изменилась.
Кабачки подорожали на 6,06% - до 33-37 грн/кг. Цена баклажанов не изменилась: в среднем их продают по 35 грн/кг.
Подешевели горький перец и брокколи. Кроме того, на рынок вернулась редис, которую предлагают по цене 35–45 грн/кг.
Прогноз цен
Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.
В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.
Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.
В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.