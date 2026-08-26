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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 26 серпня

капуста
Капуста подорожчала на 115% / Фото: ринок "Столичний"

Станом на 26 серпня 2026 року в Україні помітно подорожчали огірки. Водночас ціни на помідори залишилися без змін. Серед овочів борщового набору більш ніж удвічі подорожчала капуста, морква також зросла в ціні. Вартість картоплі залишилася на попередньому рівні, а цибуля подешевшала.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 26 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 11-13 грн +0%
Цибуля 13-15 грн -17,65%
Морква 12-15 грн +18,18%
Капуста молода 40-45 грн +115%
Помідори 25-35 грн +0%
Огірки 40-45 грн +22,86%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші огірки по 51,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Серед овочів борщового набору найбільше подорожчала капуста (+115%), на ринку її пропонують по 4045 грн/кг. Вартість моркви зросла на понад 18% і становить 12–15 грн/кг. Водночас буряк подешевшав і коштує 10–12 грн/кг. Картопля в середньому коштує 12 грн/кг, ціна не змінилися. 

Кабачки подорожчали на 6,06% до 33–37 грн/кг. Ціна баклажанів не змінилася: у середньому їх продають по 35 грн/кг.

Подешевшали гіркий перець і броколі. Крім того, на ринок повернувся редис, який пропонують за ціною 35–45 грн/кг.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання. 

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися. 

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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