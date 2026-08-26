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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 26 серпня
Станом на 26 серпня 2026 року в Україні помітно подорожчали огірки. Водночас ціни на помідори залишилися без змін. Серед овочів борщового набору більш ніж удвічі подорожчала капуста, морква також зросла в ціні. Вартість картоплі залишилася на попередньому рівні, а цибуля подешевшала.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 26 серпня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-13 грн
|+0%
|Цибуля
|13-15 грн
|-17,65%
|Морква
|12-15 грн
|+18,18%
|Капуста молода
|40-45 грн
|+115%
|Помідори
|25-35 грн
|+0%
|Огірки
|40-45 грн
|+22,86%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші огірки по 51,99 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Серед овочів борщового набору найбільше подорожчала капуста (+115%), на ринку її пропонують по 40–45 грн/кг. Вартість моркви зросла на понад 18% і становить 12–15 грн/кг. Водночас буряк подешевшав і коштує 10–12 грн/кг. Картопля в середньому коштує 12 грн/кг, ціна не змінилися.
Кабачки подорожчали на 6,06% до 33–37 грн/кг. Ціна баклажанів не змінилася: у середньому їх продають по 35 грн/кг.
Подешевшали гіркий перець і броколі. Крім того, на ринок повернувся редис, який пропонують за ціною 35–45 грн/кг.
Прогноз цін
Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.
Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.
Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.
Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.