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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 28 августа

овощи, продавец
Цены на помидоры не изменились/Фото: рынок "Столичный"

По состоянию на 28 августа 2026 года в Украине существенно снизилась стоимость огурцов. Среди овощей борщевого набора подешевела только капуста, в то время как ценники на морковь, картофель, помидоры и лук остались на прежнем уровне.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 28 августа:

Овощи Цена Смена
Картофель 11-13 грн +0%
Лук 13-15 грн +0%
Морковь 12-15 грн +0%
Капуста молодая 38-43 грн -6,98%
Помидоры 25-35 грн +0%
Огурцы 45-50 грн -60,47%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самые дешевые помидоры по 54,99 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Из всех овощей для борщового набора на рынке снизилась стоимость только капусты — сейчас ее реализуют покупателям по 38–43 грн/кг. Тем временем морковь стабильно стоит 12–15 грн/кг, свеклу продают в среднем по 11 грн/кг, а цены на картофель установились на уровне 11–13 грн/кг.

Кабачки продавцы предлагают по 33–37 грн/кг, а вот ценники на баклажаны подскочили почти на 9% — теперь их стоимость достигает 35–40 грн/кг.

В то же время огурцы ощутимо подешевели сразу на 60,47% — этот овощ теперь стоит в пределах 45–50 грн за килограмм. Кукуруза, напротив, прибавила в цене 14,29% и сейчас стоит 7–9 грн/кг. При этом стоимость сладкого переца, цветной капусты, цуккини и чеснока остались на прежнем уровне без изменений.

Прогноз цен

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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