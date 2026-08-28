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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 28 августа
По состоянию на 28 августа 2026 года в Украине существенно снизилась стоимость огурцов. Среди овощей борщевого набора подешевела только капуста, в то время как ценники на морковь, картофель, помидоры и лук остались на прежнем уровне.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 28 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-13 грн
|+0%
|Лук
|13-15 грн
|+0%
|Морковь
|12-15 грн
|+0%
|Капуста молодая
|38-43 грн
|-6,98%
|Помидоры
|25-35 грн
|+0%
|Огурцы
|45-50 грн
|-60,47%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые помидоры по 54,99 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Из всех овощей для борщового набора на рынке снизилась стоимость только капусты — сейчас ее реализуют покупателям по 38–43 грн/кг. Тем временем морковь стабильно стоит 12–15 грн/кг, свеклу продают в среднем по 11 грн/кг, а цены на картофель установились на уровне 11–13 грн/кг.
Кабачки продавцы предлагают по 33–37 грн/кг, а вот ценники на баклажаны подскочили почти на 9% — теперь их стоимость достигает 35–40 грн/кг.
В то же время огурцы ощутимо подешевели сразу на 60,47% — этот овощ теперь стоит в пределах 45–50 грн за килограмм. Кукуруза, напротив, прибавила в цене 14,29% и сейчас стоит 7–9 грн/кг. При этом стоимость сладкого переца, цветной капусты, цуккини и чеснока остались на прежнем уровне без изменений.
Прогноз цен
Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.
В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.
Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.
В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.