Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 28 серпня

Станом на 28 серпня 2026 року в Україні суттєво знизилася вартість огірків. Серед овочів борщового набору подешевшала лише капуста, тоді як цінники на моркву, картоплю, помідори та цибулю залишилися на попередньому рівні.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 28 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 11-13 грн +0% Цибуля 13-15 грн +0% Морква 12-15 грн +0% Капуста молода 38-43 грн -6,98% Помідори 25-35 грн +0% Огірки 45-50 грн -60,47%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші помідори по 54,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше

З-поміж усіх овочів для борщового набору на ринку знизилася вартість лише капусти — зараз її реалізують покупцям по 38–43 грн/кг. Тим часом морква стабільно коштує 12–15 грн/кг, буряк продають у середньому по 11 грн/кг, а ціни на картоплю встановилися на рівні 11–13 грн/кг.

Кабачки продавці пропонують по 33–37 грн/кг, а от цінники на баклажани підскочили майже на 9% — тепер їхня вартість сягає 35–40 грн/кг.

Натомість огірки відчутно здешевшали одразу на 60,47% — цей овоч тепер коштує в межах 45–50 грн за кілограм. Кукурудза, навпаки, додала в ціні 14,29% і наразі коштує 7–9 грн/кг. При цьому вартість солодкого перецю, цвітної капусти, цукіні та часнику залишилися на попередньому рівні без жодних змін.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.