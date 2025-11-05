Цены на пшеницу в Украине могут вырасти: какие причины

По прогнозам экспертов, цены на пшеницу в Украине могут вырасти уже во второй половине ноября, когда трейдеры разгрузят имеющиеся запасы и начнут формировать закупки на декабрь-январь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

По данным аналитиков, в октябре Украина экспортировала около 1,5 млн. тонн пшеницы, а за первые три дня ноября - 67 тыс. тонн. Эксперты подчеркивают, что темпы отгрузок остаются стабильными, а рынок двигается в соответствии с сезонными ожиданиями.

"На мировом рынке сейчас все стабильно - большинство экспортеров уже собрали урожай и определились со своими балансами. В Украине, как и в Европе, посевная пшеница проходит по плану, осадки обеспечили достаточную влагу для развития озимых", - отмечают эксперты.

Они считают, что при текущей условной цене на украинскую пшеницу на уровне около 220 USD/т, CPT-порт, рынок имеет потенциал для роста.

"Сезонная модель указывает на вероятное возобновление цены с потенциалом прироста примерно на 30 USD/т. Можно ожидать, что во второй половине ноября, когда трейдеры разгрузят имеющиеся запасы и начнут формировать закупки на декабрь-январь, рынок начнет рост", - прогнозируют аналитики.

Отметим, что в этом году в Украине собрано 22,5 миллиона тонн пшеницы с более чем 5 миллионов гектаров.

Какие цены на пшеницу

На фоне роста мирового экспортного спроса и курса доллара по отношению к гривне, экспортные цены на пшеницу в Украине за неделю выросли на 50–100 грн/т. и с доставкой в черноморские порты составили:

продовольственная пшеница: 10500–10600 грн/т;

фуражная пшеница: 9750–9900 грн/т.

Цены в валюте (доллар/тонна) остались на предыдущих уровнях: 218–223 $/т и 207–209 $/т соответственно.

Напомним, почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.