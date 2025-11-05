Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ціни на пшеницю в Україні можуть зрости: які причини

пшениця
Ціни на пшеницю можуть зрости вже в другій половині листопада / Freepik

За прогнозами експертів, ціни на пшеницю в Україні можуть зрости вже в другій половині листопада, коли трейдери розвантажать наявні запаси та почнуть формувати закупівлі на грудень–січень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За даними аналітиків, у жовтні Україна експортувала близько 1,5 млн тонн пшениці, а за перші три дні листопада — 67 тис. тонн. Експерти підкреслюють, що темпи відвантажень залишаються стабільними, а ринок рухається відповідно до сезонних очікувань.

"На світовому ринку зараз все стабільно — більшість експортерів уже зібрали врожай і визначилися зі своїми балансами. В Україні, як і в Європі, посівна пшениці проходить за планом, опади забезпечили достатню вологу для розвитку озимини", — зауважують експерти.

Вони вважають, за поточної умовної ціни на українську пшеницю на рівні близько 220 USD/т, CPT-порт,  ринок має потенціал для росту.

"Сезонна модель вказує на ймовірне відновлення ціни з потенціалом приросту приблизно на 30 USD/т. Можна очікувати, що в другій половині листопада, коли трейдери розвантажать наявні запаси та почнуть формувати закупівлі на грудень–січень, ринок розпочне зростання", — прогнозують аналітики.

Зауважимо, що цього року в Україні зібрано 22,5 мільйона тонн пшениці з понад 5 мільйонів гектарів.

Які ціни на пшеницю

На тлі зростання світового експортного попиту та курсу долара відносно гривні, експортні ціни на пшеницю в Україні за тиждень зросли на 50–100 грн/т. та з доставкою до чорноморських портів склали:

  • продовольча пшениця: 10 500–10 600 грн/т; 
  • фуражна пшениця: 9750–9900 грн/т.

Ціни у валюті (долар/тонна) залишились на попередніх рівнях: 218–223 $/т та 207–209 $/т відповідно.

Нагадаємо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Автор:
Світлана Манько