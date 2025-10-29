Через мита експорт ріпаку знизився вчетверо

У жовтні експорт ріпаку з України не перевищить 135–140 тис. тонн проти 535 тис. тонн у минулому році. Станом на 28 жовтня експортовано вже 125 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Жовтневі обсяги експорту ріпаку вчетверо нижчі

"Експорт ріпаку рухається дуже повільно – усе впирається в мита. Саме вони фактично зупинили нормальну роботу експортерів", – зауважують аналітики.

Натомість обсяги внутрішньої переробки олійної зростають. Так, у вересні в Україні переробили понад 100 тисяч тонн, і в жовтні показник буде не меншим.

Експерти підкреслюють, що на фоні проблем із соняшником саме ріпак зараз підтримує сектор.

Які ціни на ріпак

Наразі ціни на ріпак у портах озвучуються у діапазоні €540–545/т. Водночас переробники пропонують від 25 тисяч грн/т і вище", – підкреслюють аналітики.

Європейський ринок також демонструє позитивну цінову динаміку.

"За останній тиждень біржові котирування ріпаку зросли на €10. У січні–лютому традиційно очікується період найвищих цін на цю олійну культуру", – додають експерти.

Зауважимо, в Україні ціни на ріпак досить активно зростають на тлі високого попиту з боку експортно-орієнтованих компаній через подорожчання соняшника та затримку його збирання через тривалі дощі. Переробники активно викуповують ріпак як альтернативну сировину, особливо на тлі обмеженого експорту.

Нові мита на ріпак

З 4 вересня 2025 року були запроваджені ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби та насіння ріпаку.

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, тепер повинні отримувати експортний висновок про походження товару від Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП на кожну партію продукції. Це необхідно для уникнення сплати мита.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Виробництво досягло 120 тисяч тон, з яких експортовано 108, 8 тисяч тон на 121,9 млн. доларів США. Зростання проти відповідного періоду минулого року склало відповідно у 2,8 та 3,3 рази. Вартість однієї тони експортованої олії зросла у поточному маркетинговому році проти минулого до 1120,4 дол/т, або на 171,4 дол/т.