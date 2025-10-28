В Україні дорожчає ріпак: у чому причина

В Україні ціни на ріпак досить активно зростають на тлі високого попиту з боку експортно-орієнтованих компаній та прискорення експортних відвантажень даної олійної.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

За даними аналітиків, пропозиція ріпаку на внутрішньому ринку скоротилася, що спровокувало підвищення цін і з боку переробних підприємств.

Наразі ціни на ріпак коливаються в межах 24000-24500 грн/т, однак у деяких випадках вони досягають 25000 грн/т СРТ.

На умовах EXW ціни попиту експортно-орієнтованих компаній досягали 22500-22900 грн/т.

Аналітики зауважують, що темпи поставок українського ріпаку на зовнішні ринки теж прискорилися. Так, за 22 дні жовтня було експортовано 104 тис. тонн олійної, що тим не менше значно поступається показнику в аналогічний період минулого року (416 тис. тонн).

Зауважимо, внутрішні ціни на ріпак в Україні зростають також через подорожчання соняшника та затримку його збирання через тривалі дощі. Переробники активно викуповують ріпак як альтернативну сировину, особливо на тлі обмеженого експорту.

Нові мита на сою і ріпак

Для нового 2025/26 маркетингового року головною особливістю є створення в Україні умов для максимальної переробки насіння ріпаку та сої в Україні.

З 4 вересня 2025 року були запроваджені ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби та насіння ріпаку.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Виробництво досягло 120 тисяч тон, з яких експортовано 108, 8 тисяч тон на 121,9 млн. доларів США. Зростання проти відповідного періоду минулого року склало відповідно у 2,8 та 3,3 рази. Вартість однієї тони експортованої олії зросла у поточному маркетинговому році проти минулого до 1120,4 дол/т, або на 171,4 дол/т.