В Украине дорожает рапс: в чем причина

В Украине цены на рапс достаточно активно растут на фоне высокого спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний и ускорения экспортных отгрузок данной масличной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

По данным аналитиков, предложение рапса на внутреннем рынке сократилось, что спровоцировало повышение цен и со стороны перерабатывающих предприятий.

Теперь цены на рапс колеблются в пределах 24000-24500 грн/т, однако в некоторых случаях они достигают 25000 грн/т СРТ.

На условиях EXW цены спроса на экспортно-ориентированные компании достигали 22500-22900 грн/т.

Аналитики отмечают, что темпы поставок украинского рапса на внешние рынки тоже ускорились. Так, за 22 дня октября было экспортировано 104 тыс. тонн масличной, что, тем не менее, значительно уступает показателю в аналогичный период прошлого года (416 тыс. тонн).

Заметим, внутренние цены на рапс в Украине растут также из-за подорожания подсолнечника и задержки его уборки из-за продолжительных дождей. Переработчики активно выкупают рапс как альтернативное сырье, особенно на фоне ограниченного экспорта.

Новые пошлины на сою и рапс

Для нового 2025/26 маркетингового года главной особенностью является создание в Украине условий для максимальной переработки семян и сои в Украине.

С 4 сентября 2025 года были введены ставки экспортной пошлины в размере 10% на соевые бобы и семена рапса.

Сезон переработки семян рапса урожая в 2025 году начался в июле текущего года. В июле-августе было переработано в масло только около 60 тысяч тонн рапса, что позволило произвести и экспортировать 25,0 тысяч тонн рапсового масла.

В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортных пошлин на семена рапса, переработка его на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн.

Производство достигло 120 тысяч тонн, из которых экспортировано 108, 8 тысяч тонн на 121,9 млн долларов США. Рост против соответствующего периода в прошлом году составил соответственно в 2,8 и 3,3 раза. Стоимость одной тонны экспортируемого масла выросла в текущем маркетинговом году по сравнению с прошлым годом до 1120,4 долл./т, или на 171,4 долл./т.