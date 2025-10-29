Из-за пошлин экспорт рапса снизился в четыре раза

В октябре экспорт рапса из Украины не превысит 135-140 тысяч тонн против 535 тысяч тонн в прошлом году. На 28 октября экспортировано уже 125 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Всеукраинского аграрного совета (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Октябрьские объемы экспорта рапса в четыре раза ниже

"Экспорт рапса двигается очень медленно - все упирается в пошлины. Именно они фактически остановили нормальную работу экспортеров", - отмечают аналитики.

Вместо этого объемы внутренней масличной переработки возрастают. Так, в сентябре в Украине переработали более 100 тысяч тонн, и в октябре показатель будет не меньше.

Эксперты подчеркивают, что на фоне проблем с подсолнечником именно рапс сейчас поддерживает сектор.

Какие цены на рапс

В настоящее время цены на рапс в портах озвучиваются в диапазоне €540-545/т. В то же время, переработчики предлагают от 25 тысяч грн/т и выше", - подчеркивают аналитики.

Европейский рынок также показывает положительную ценовую динамику.

"За последнюю неделю биржевые котировки рапса выросли на €10. В январе-феврале традиционно ожидается период самых высоких цен на эту масличную культуру", — добавляют эксперты.

Заметим, что в Украине цены на рапс достаточно активно растут на фоне высокого спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний из-за подорожания подсолнечника и задержки его уборки из-за продолжительных дождей. Переработчики активно выкупают рапс как альтернативное сырье, особенно на фоне ограниченного экспорта.

Новые пошлины на рапс

С 4 сентября 2025 года были введены ставки экспортной пошлины в размере 10% на соевые бобы и семена рапса.

Аграрии, экспортирующие собственно выращенные сою и рапс, теперь должны получать экспортное заключение о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины или региональных ТПП на каждую партию продукции. Это необходимо во избежание уплаты пошлины.

Сезон переработки семян рапса урожая в 2025 году начался в июле текущего года. В июле-августе было переработано в масло только около 60 тысяч тонн рапса, что позволило произвести и экспортировать 25,0 тысяч тонн рапсового масла.

В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортных пошлин на семена рапса, переработка его на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн.

Производство достигло 120 тысяч тонн, из которых экспортировано 108, 8 тысяч тонн на 121,9 млн долларов США. Рост против соответствующего периода в прошлом году составил соответственно в 2,8 и 3,3 раза. Стоимость одной тонны экспортируемого масла выросла в текущем маркетинговом году по сравнению с прошлым годом до 1120,4 долл./т, или на 171,4 долл./т.