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Цены на жилье в Европе ползут вверх: данные Евростата

Испания, недвижимость Европы
Дорожает жилье в таких странах, как Испания, Польша, Португалия. Фото: bunniktours.сom

Ключевой тренд, наблюдающийся в 2025 году на рынках стран Европы, сводится к тому, что бизнес инвестирует в первую очередь, в жилье и логистический сектор.

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Цены на недвижимость в четвертом квартале 2024 г. выросли на 4,2% в еврозоне и на 4,9% в странах ЕС по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В третьем квартале 2024 года цены на жилье выросли на 2,7% и 3,9% в еврозоне и ЕС соответственно, свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с третьим кварталом 2024 года, цены на жилье выросли на 0,6% в еврозоне и на 0,8% в ЕС в четвертом квартале 2024 года.

Фото 2 — Цены на жилье в Европе ползут вверх: данные Евростата
В еврозоне начали ощутимо расти цены на жилье. Инфографика: Евростат

Динамика цен на жилье в странах-членах ЕС

Среди государств-членов, по которым доступны данные, лишь два показали годовое снижение цен на жилье в четвертом квартале 2024 года, а двадцать четыре показали годовой рост. Падение было зафиксировано в   Франции и Финляндии (-1,9%).

Наибольший рост цен на квартиры зафиксирован в Болгарии (+18,3%), Венгрии (+13,0%) и Португалии (+11,6%). Подорожало жилье также в Испании, Ирландии, Польше.

По сравнению с предыдущим кварталом, цены снизились в шести государствах-членах, не изменились на Мальте и Финляндии, однако выросли в 18 государствах-членах. Наибольшее падение было зафиксировано во Франции, Кипре (-1%) и в Эстонии (-0,7%), а наибольший рост был зафиксирован в Словакии (+3,6%), Словении (+3,1%) и Португалии (+3%), там зафиксирован высокий спрос на недвижимость.

Ранее Delo.ua писало о том, что Киев снова сдал позиции в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы.

Также сообщалось, какие страны и секторы в Европе станут магнитом для инвестиций в 2025 году.

Автор:
Леся Соловчук