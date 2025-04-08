Ціни на житло в Європі поповзли вгору: дані Євростату

Ключовий тренд, що спостерігається у 2025 році на ринках країн Європи, зводиться до того, що бізнес інвестує у першу чергу в житло та логістичний сектор.

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Ціни на нерухомість у четвертому кварталі 2024 року зросли на 4,2% у єврозоні та на 4,9% в країнах ЄС порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. У третьому кварталі 2024 року ціни на житло зросли на 2,7% та 3,9% у єврозоні та ЄС відповідно, свідчать дані Євростату.

Порівняно з третім кварталом 2024 року ціни на житло зросли на 0,6% у єврозоні та на 0,8% у ЄС у четвертому кварталі 2024 року.

У єврозоні почали відчутно рости ціни на житло. Інфографіка: Євростат

Динаміка цін на житло в країнах-членах ЄС

Серед держав-членів, щодо яких доступні дані, лише дві показали річне зниження цін на житло в четвертому кварталі 2024 року, а двадцять чотири показали річне зростання. Падіння було зафіксовано у Франції та Фінляндії (-1,9%).

Найбільше зростання цін на квартири зафіксовано в Болгарії (+18,3%), Угорщині (+13,0%) та Португалії (+11,6%). Подорожчало житло також в Іспанії, Ірландії, Польщі.

У порівнянні з попереднім кварталом ціни знизилися в шести державах-членах, не змінились на Мальті і в Фінляндії, проте зросли у 18 державах-членах. Найбільше падіння було зафіксовано у Франції, на Кіпрі (-1%) та в Естонії (-0,7%), а найбільше зростання було зафіксовано у Словаччині (+3,6%), Словенії (+3,1%) та Португалії (+3%), там зафіксований високий попит на нерухомість.

Раніше Delo.ua писало про те, що Київ знову втратив позиції у рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи.

Також повідомлялось про те, які країни та сектори в Європі стануть магнітом для інвестицій у 2025 році.