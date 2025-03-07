Житло в Європі переживає найбільшу кризу – Європейська асоціація забудовників

Одна з найбільших криз, яку зараз переживає Європа, це криза житла і житлової політики. Житло будувати дорого і купити квартиру стає недоступно навіть при невеликих іпотечних ставках.

Проблема будівництва житла потребує вирішення на рівні Євросоюзу у найближчій перспективі, розповів в коментарі Delo.ua Андреас Ібель, президент Build Europe - Європейської асоціації забудовників, а також СЕО компанії з нерухомості Airea в Гамбурзі.

За його словами, усі європейські країни мають проблеми з житлом, можливо, окрім Польщі, де останній рік спостерігається зростання активності будівництва завдяки лібералізації іпотечних ставок. Напередодні парламентських виборів в країні рішенням уряду було зменшено відсоток на іпотеку з 9% до 2% - для тих, хто купує житло вперше.

Влітку 2023 року у Польщі стартувала програма надання іпотечного кредиту під 2% для молоді. Вона є доступною як для поляків, так і для українців, актуальна також для студентів, що планують навчатися або працювати в Польщі. У грудні 2023 року уряд прийняв рішення продовжити програму до 2027 року.

Андреас Ібель, президент Build Europe - Європейської асоціації забудовників. Фото: Сonstructionmagazine.ie

Проте загалом в Європі спостерігається сповільнення будівництва і стагнація ринку з огляду на те, що житло стало недоступним. З іншого боку є загальний тренд щодо міграції людей із сіл в міста, що вимагає активнішої житлової розбудови міст. Така потреба спостерігається повсюди в Європі.

Але в містах часто-густо є програми обмеження ділянок для будівництва. Процедури погодження з місцевою владою, місцевими громадами також дуже сповільнюють і ускладнюють житлове будівництво, пояснює президент асоціації.

“Ринки житлової нерухомості країн Європи, навіть тієї ж Польщі, мають три великі проблеми: це велика зарегульованість, яка стримує розвиток будівельного сектору, високі вимоги щодо будівництва (наприклад, вимоги щодо екологічного будівництва), а також великі податки, якими обкладається нерухомість. Ці фактори дуже впливають на зростання вартості житла для кінцевого споживача”, - наголосив Андреас Ібель.

Ситуацію не рятує навіть те, що ставки іпотеки, наприклад, в Німеччині сьогодні складають 3-4% для споживачів - фізосіб. Банківське кредитування для девелоперів - на будівництво житла складає 4-5%.

"3-4% для купівлі житла - це загальні умови для всіх громадян. Кошти видають на 10 років за умови стабільного доходу. Інвестор платить тоді, коли будівництво вже завершене - це мінімізує ризики щодо введення в експлуатацію. Проте ця ставка діє не тільки на будівництво, а й на вторинний ринок", - пояснив девелопер.

Ринки країн Європи працюють по-різному. Проте є одна спільна проблема, наголошує Ібель, - це дуже дороге будівництво. У Німеччині, наприклад собівартість будівництва 1 квадратного метру коштує 4,5 тисячі євро, і в цю ціну ще не включена вартість землі. Тож кінцева ціна для споживача ще вища - близько 6 тисяч євро за квадрат. При чому ціни не перестають рости, темпи здорожчання житла набагато вищі, ніж зростання доходів європейців.

Варіанти вирішення цієї проблеми Асоціація європейських забудовників лобіює на рівні Європейського союзу.

"Проблему диспропорції між зростанням вартості будівництва і низькими доходами можна вирішити двома шляхами. Щоб вплинути на вартість будівництва, необхідно субсидіювати будівництво через державні програми, щоб девелопери зменшили частину витрат. Або переглянти жорсткі вимоги до якості будівництва - щоб воно врешті-решт стало більш доступним. Європейські країни мають забезпечити базові потреби людини - не тільки, щоб було що поїсти, але й де жити", - заявив Андреас Ібель.

За його словами, той самий ринок Польщі довів, що субсудіювання будівництва може підсилити ринок на кілька років. Хоча полякам треба працювати над іншими програмами, щоб утримувати високий рівень пропозиції. Тому що після згортання такої програми ринок може обвалитись.