Чехия передала Ивано-Франковской области более 20 тонн энергетического оборудования: что получил регион

Предприятия критической инфраструктуры Ивано-Франковской области получили 17 единиц гуманитарного энергетического оборудования общим весом более 20 тонн Чехии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Помощь была отгружена на прошлой неделе со складов хабов Министерства энергетики Украины.

В состав гуманитарного груза вошли, в частности, трансформаторы и разъединители, необходимые для поддержания стабильной работы и восстановления энергосетей региона.

Поставщиком оборудования выступил чешский оператор системы передачи ČEPS.

Логистическое сопровождение и доставку груза в Украину было обеспечено благодаря Механизму гражданской защиты Европейского Союза (UCPM).

В Минэнерго выразили благодарность чешским партнерам и европейским институтам за систематическую солидарность и поддержку украинского энергосектора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пять регионов Украины получили энергетическое оборудование из Швейцарии. Хабы экстренной помощи Минэнерго передали более 48 тонн швейцарских генераторов и накопителей для поддержки критически важных предприятий в прифронтовых и центральных областях.

Всего с начала 2026 г. Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.