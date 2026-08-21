Чехія передала Івано-Франківщині понад 20 тонн енергетичного обладнання: що отримав регіон

Підприємства критичної інфраструктури Івано-Франківської області отримали 17 одиниць гуманітарного енергетичного обладнання загальною вагою понад 20 тонн від Чехії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Допомогу було відвантажено минулого тижня зі складів хабів Міністерства енергетики України.

До складу гуманітарного вантажу увійшли, зокрема, трансформатори та роз’єднувачі, необхідні для підтримки стабільної роботи та відновлення енергомереж регіону.

Постачальником обладнання виступив чеський оператор системи передачі ČEPS.

Логістичний супровід та доставку вантажу до України було забезпечено завдяки Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

У Міненерго висловили вдячність чеським партнерам та європейським інституціям за систематичну солідарність і підтримку українського енергосектору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що п’ять регіонів України отримали енергетичне обладнання зі Швейцарії. Хаби екстреної допомоги Міненерго передали понад 48 тонн швейцарських генераторів і накопичувачів для підтримки критично важливих підприємств у прифронтових та центральних областях.

Загалом з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.