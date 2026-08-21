Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

--0,09

EUR

52,13

+0,26

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

52,30

52,05

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чехія передала Івано-Франківщині понад 20 тонн енергетичного обладнання: що отримав регіон

Трансформатори та роз'єднувачі
Чехія передала енергетичну допомогу для Івано-Франківщини

Підприємства критичної інфраструктури Івано-Франківської області отримали 17 одиниць гуманітарного енергетичного обладнання загальною вагою понад 20 тонн від Чехії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Допомогу було відвантажено минулого тижня зі складів хабів Міністерства енергетики України.

До складу гуманітарного вантажу увійшли, зокрема, трансформатори та роз’єднувачі, необхідні для підтримки стабільної роботи та відновлення енергомереж регіону.

Постачальником обладнання виступив чеський оператор системи передачі ČEPS.

Логістичний супровід та доставку вантажу до України було забезпечено завдяки Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

У Міненерго висловили вдячність чеським партнерам та європейським інституціям за систематичну солідарність і підтримку українського енергосектору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що п’ять регіонів України отримали енергетичне обладнання зі Швейцарії. Хаби екстреної допомоги Міненерго передали понад 48 тонн швейцарських генераторів і накопичувачів для підтримки критично важливих підприємств у прифронтових та центральних областях.

Загалом з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності