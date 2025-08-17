Что проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке – гайд от Министерства юстиции

Покупка недвижимости – это не только обзор будущего жилья, но и тщательная юридическая проверка. Министерство юстиции Украины предоставило подробные рекомендации, как правильно проверять квартиру или дом на вторичном рынке во избежание рисков и потерь.

Перед заключением договора купли-продажи нужно провести комплексную проверку юридической чистоты объекта - это анализ документов, подтверждение права собственности, проверка обременений, судебных споров и других факторов, которые могут повлиять на законность сделки.

Проверка документов, подтверждающих право собственности

Перед подписанием соглашения необходимо убедиться, что у продавца есть надлежащие документы, подтверждающие его право собственности. К таким документам относятся:

заключенный в установленном законом порядке договор, предметом которого является недвижимое имущество, объект незавершенного строительства или будущий объект недвижимости, а также его дубликат. В частности, сюда относятся: договоры купли-продажи; пожертвования; пожизненного содержания (ухода); ренты; дарения; наследственный договор; договор о разделе наследственного имущества; о прекращении права на содержание с передачей права собственности; о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности; о выделении доли в натуре (разделение); ипотечный договор или договор об удовлетворении требований ипотекодержателя (если предусмотрена передача права собственности на предмет ипотеки); договор купли-продажи, зарегистрированный на бирже; договор аренды жилья с выкупом

договор, которым устанавливается доверительная собственность, и акт приемки-передачи имущества;

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов;

свидетельства о праве на наследство;

свидетельства о приобретении имущества по публичным торгам (аукционам), в том числе если они не состоялись;

свидетельства о приватизации жилья;

свидетельства о праве собственности на недвижимость, выданные до 01.01.2013 органами власти;

судебные решения о приобретении, изменении или прекращении права собственности;

определения суда об утверждении мировых соглашений;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Проверка государственной регистрации прав и обременений

Сделки по отчуждению или залогу имущества удостоверяются только при наличии документов о государственной регистрации прав у продавца.

Проверка проводится через Государственный реестр прав на недвижимое имущество:

Актуальная информация - данные на момент запроса;

Подробная информация — история обретения, изменения и прекращения прав.

Получить эти данные можно как в бумажной форме через государственного регистратора, ЦПАУ или нотариуса, так и в электронной форме (только актуальная информация) через портал "Дія".

Дополнительные проверки перед покупкой

Министерство юстиции рекомендует перед заключением соглашения также:

Проверить отсутствие судебных запретов - нет ли решений о запрете регистрационных действий или заявлений владельца о блокировании операций;

- нет ли решений о запрете регистрационных действий или заявлений владельца о блокировании операций; Оценить перепланировку — если были изменения в планировке или сносе стен, это должно быть оформлено надлежащими документами и новым техпаспортом;

— если были изменения в планировке или сносе стен, это должно быть оформлено надлежащими документами и новым техпаспортом; Проверить долги за коммунальные услуги , чтобы не пришлось их платить после приобретения;

, чтобы не пришлось их платить после приобретения; Проверить отсутствие судебных споров и арестов с помощью Единого государственного реестра судебных решений;

с помощью Единого государственного реестра судебных решений; Проверить, не является ли продавец должником — в Едином реестре должников;

— в Едином реестре должников; Убедиться в отсутствии санкций в отношении продавца через Государственный реестр санкций.

Покупка недвижимости на вторичном рынке нуждается не только в финансовой подготовке, но и в глубокой юридической проверке. Следование рекомендациям Минюста поможет избежать рисков и приобрести имущество без скрытых проблем.

Заметим, что в отличие от теряющего спрос первичного рынка вторичный рынок в Украине демонстрирует активность почти во всех регионах,