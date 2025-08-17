- Категория
Что проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке – гайд от Министерства юстиции
Покупка недвижимости – это не только обзор будущего жилья, но и тщательная юридическая проверка. Министерство юстиции Украины предоставило подробные рекомендации, как правильно проверять квартиру или дом на вторичном рынке во избежание рисков и потерь.
Перед заключением договора купли-продажи нужно провести комплексную проверку юридической чистоты объекта - это анализ документов, подтверждение права собственности, проверка обременений, судебных споров и других факторов, которые могут повлиять на законность сделки.
Проверка документов, подтверждающих право собственности
Перед подписанием соглашения необходимо убедиться, что у продавца есть надлежащие документы, подтверждающие его право собственности. К таким документам относятся:
- заключенный в установленном законом порядке договор, предметом которого является недвижимое имущество, объект незавершенного строительства или будущий объект недвижимости, а также его дубликат. В частности, сюда относятся: договоры купли-продажи; пожертвования; пожизненного содержания (ухода); ренты; дарения; наследственный договор; договор о разделе наследственного имущества; о прекращении права на содержание с передачей права собственности; о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности; о выделении доли в натуре (разделение); ипотечный договор или договор об удовлетворении требований ипотекодержателя (если предусмотрена передача права собственности на предмет ипотеки); договор купли-продажи, зарегистрированный на бирже; договор аренды жилья с выкупом
- договор, которым устанавливается доверительная собственность, и акт приемки-передачи имущества;
- свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов;
- свидетельства о праве на наследство;
- свидетельства о приобретении имущества по публичным торгам (аукционам), в том числе если они не состоялись;
- свидетельства о приватизации жилья;
- свидетельства о праве собственности на недвижимость, выданные до 01.01.2013 органами власти;
- судебные решения о приобретении, изменении или прекращении права собственности;
- определения суда об утверждении мировых соглашений;
- другие документы, предусмотренные законодательством.
Проверка государственной регистрации прав и обременений
Сделки по отчуждению или залогу имущества удостоверяются только при наличии документов о государственной регистрации прав у продавца.
Проверка проводится через Государственный реестр прав на недвижимое имущество:
- Актуальная информация - данные на момент запроса;
- Подробная информация — история обретения, изменения и прекращения прав.
Получить эти данные можно как в бумажной форме через государственного регистратора, ЦПАУ или нотариуса, так и в электронной форме (только актуальная информация) через портал "Дія".
Дополнительные проверки перед покупкой
Министерство юстиции рекомендует перед заключением соглашения также:
- Проверить отсутствие судебных запретов - нет ли решений о запрете регистрационных действий или заявлений владельца о блокировании операций;
- Оценить перепланировку — если были изменения в планировке или сносе стен, это должно быть оформлено надлежащими документами и новым техпаспортом;
- Проверить долги за коммунальные услуги, чтобы не пришлось их платить после приобретения;
- Проверить отсутствие судебных споров и арестов с помощью Единого государственного реестра судебных решений;
- Проверить, не является ли продавец должником — в Едином реестре должников;
- Убедиться в отсутствии санкций в отношении продавца через Государственный реестр санкций.
Покупка недвижимости на вторичном рынке нуждается не только в финансовой подготовке, но и в глубокой юридической проверке. Следование рекомендациям Минюста поможет избежать рисков и приобрести имущество без скрытых проблем.
Заметим, что в отличие от теряющего спрос первичного рынка вторичный рынок в Украине демонстрирует активность почти во всех регионах,