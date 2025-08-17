Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,44

41,36

EUR

48,55

48,37

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Что проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке – гайд от Министерства юстиции

жилье, недвижимость, покупка
Минюст объяснил, как избежать рисков при покупке квартиры / Depositphotos

Покупка недвижимости – это не только обзор будущего жилья, но и тщательная юридическая проверка. Министерство юстиции Украины предоставило подробные рекомендации, как правильно проверять квартиру или дом на вторичном рынке во избежание рисков и потерь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

Перед заключением договора купли-продажи нужно провести комплексную проверку юридической чистоты объекта - это анализ документов, подтверждение права собственности, проверка обременений, судебных споров и других факторов, которые могут повлиять на законность сделки.

Проверка документов, подтверждающих право собственности

Перед подписанием соглашения необходимо убедиться, что у продавца есть надлежащие документы, подтверждающие его право собственности. К таким документам относятся:

  • заключенный в установленном законом порядке договор, предметом которого является недвижимое имущество, объект незавершенного строительства или будущий объект недвижимости, а также его дубликат. В частности, сюда относятся:  договоры купли-продажи; пожертвования; пожизненного содержания (ухода); ренты; дарения; наследственный договор; договор о разделе наследственного имущества; о прекращении права на содержание с передачей права собственности; о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности; о выделении доли в натуре (разделение); ипотечный договор или договор об удовлетворении требований ипотекодержателя (если предусмотрена передача права собственности на предмет ипотеки); договор купли-продажи, зарегистрированный на бирже; договор аренды жилья с выкупом
  • договор, которым устанавливается доверительная собственность, и акт приемки-передачи имущества;
  • свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов;
  • свидетельства о праве на наследство;
  • свидетельства о приобретении имущества по публичным торгам (аукционам), в том числе если они не состоялись;
  • свидетельства о приватизации жилья;
  • свидетельства о праве собственности на недвижимость, выданные до 01.01.2013 органами власти;
  • судебные решения о приобретении, изменении или прекращении права собственности;
  • определения суда об утверждении мировых соглашений;
  • другие документы, предусмотренные законодательством.

Проверка государственной регистрации прав и обременений

Сделки по отчуждению или залогу имущества удостоверяются только при наличии документов о государственной регистрации прав у продавца.

Проверка проводится через Государственный реестр прав на недвижимое имущество:

  • Актуальная информация - данные на момент запроса;
  • Подробная информация — история обретения, изменения и прекращения прав.

Получить эти данные можно как в бумажной форме через государственного регистратора, ЦПАУ или нотариуса, так и в электронной форме (только актуальная информация) через портал "Дія".

Дополнительные проверки перед покупкой

Министерство юстиции рекомендует перед заключением соглашения также:

  • Проверить отсутствие судебных запретов - нет ли решений о запрете регистрационных действий или заявлений владельца о блокировании операций;
  • Оценить перепланировку — если были изменения в планировке или сносе стен, это должно быть оформлено надлежащими документами и новым техпаспортом;
  • Проверить долги за коммунальные услуги, чтобы не пришлось их платить после приобретения;
  • Проверить отсутствие судебных споров и арестов с помощью Единого государственного реестра судебных решений;
  • Проверить, не является ли продавец должником — в Едином реестре должников;
  • Убедиться в отсутствии санкций в отношении продавца через Государственный реестр санкций.

Покупка недвижимости на вторичном рынке нуждается не только в финансовой подготовке, но и в глубокой юридической проверке. Следование рекомендациям Минюста поможет избежать рисков и приобрести имущество без скрытых проблем.

Заметим, что в отличие от теряющего спрос первичного рынка вторичный рынок в Украине демонстрирует активность почти во всех регионах,

Автор:
Татьяна Гойденко