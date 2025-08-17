Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Що перевірити перед купівлею нерухомості на вторинному ринку — гайд від Міністерства юстиції

житло, нерухомість, купівля
Мін’юст пояснив, як уникнути ризиків при купівлі квартири / Depositphotos

Купівля нерухомості — це не лише огляд майбутнього житла, а й ретельна юридична перевірка. Міністерство юстиції України надало детальні рекомендації, як правильно перевіряти квартиру або будинок на вторинному ринку, щоб уникнути ризиків та втрат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

Перед укладенням договору купівлі-продажу потрібно провести комплексну перевірку юридичної чистоти об’єкта — це аналіз документів, підтвердження права власності, перевірка обтяжень, судових спорів та інших факторів, які можуть вплинути на законність угоди.

Перевірка документів, що підтверджують право власності

Перед підписанням угоди необхідно переконатися, що у продавця є належні документи, які підтверджують його право власності. До таких документів належать:

  • укладений у встановленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості, а також його дублікат. Зокрема, сюди відносяться: договори купівлі-продажу; пожертви; довічного утримання (догляду); ренти; дарування; спадковий договір; договір про поділ спадкового майна; про припинення права на утримання із передачею права власності; про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності; про виділення частки в натурі (поділ); іпотечний договір або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (якщо передбачено передачу права власності на предмет іпотеки); договір купівлі-продажу, зареєстрований на біржі; договір оренди житла з викупом.
  • договір, яким встановлюється довірча власність, та акт приймання-передачі майна;
  • свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;
  • свідоцтва про право на спадщину;
  • свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), у тому числі якщо вони не відбулися;
  • свідоцтва про приватизацію житла;
  • свідоцтва про право власності на нерухомість, видані до 01.01.2013 року органами влади;
  • судові рішення про набуття, зміну або припинення права власності;
  • ухвали суду про затвердження мирових угод;
  • інші документи, передбачені законодавством.

Перевірка державної реєстрації речових прав та обтяжень

Правочини з відчуження або застави майна посвідчуються лише за наявності документів про державну реєстрацію прав у продавця.

Перевірка проводиться через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно:

  • Актуальна інформація — дані на момент запиту;
  • Деталізована інформація — історія набуття, зміни та припинення прав.

Отримати ці дані можна як у паперовій формі через державного реєстратора, ЦНАП або нотаріуса так і в електронній формі (лише актуальна інформація) через портал "Дія".

Додаткові перевірки перед купівлею

Міністерство юстиції рекомендує перед укладенням угоди також:

  • Перевірити відсутність судових заборон — чи немає рішень про заборону реєстраційних дій або заяв власника про блокування операцій;
  • Оцінити перепланування — якщо були зміни у плануванні або знесення стін, це має бути оформлено належними документами та новим техпаспортом;
  • Перевірити борги за комунальні послуги — щоб не довелося їх сплачувати після придбання;
  • Перевірити відсутність судових спорів та арештів — за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень;
  • Перевірити, чи продавець не є боржником — у Єдиному реєстрі боржників;
  • Переконатися у відсутності санкцій щодо продавця — через Державний реєстр санкцій.

Купівля нерухомості на вторинному ринку потребує не лише фінансової підготовки, а й глибокої юридичної перевірки. Дотримання рекомендацій Мін’юсту допоможе уникнути ризиків та придбати майно без прихованих проблем.

Зауважимо, що на відміну від первинного ринку, який втрачає попит, вторинний ринок в Україні демонструє активність майже у всіх регіонах,

Автор:
Тетяна Гойденко