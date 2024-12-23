Декриминализация порно: в комитете Рады поддержали законопроект

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал за основу законопроект №12191 о декриминализации порнографии. Создатели интимного контента в Украине сталкиваются с уголовным преследованием по ст.301 УКУ.

Об этом сообщает народный депутат Украины и один из инициаторов законопроекта Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 11 членов комитета, еще двое воздержались.

Как отметил Железняк, эта версия законопроекта более консервативна и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой.

Нардеп надеется, что в начале следующего года документ будет вынесен на голосование в зал Верховной Рады.

Железняк подчеркнул, что документ именно о декриминализации порно.

"Это не "легализация порно" — оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем. Кратко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет", — объяснил нардеп.

Он напомнил, что сейчас по статье 301 УК украинцев могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

"До второго чтения еще будет много доработок. Закон еще будет дорабатываться. Но сейчас нужно двигаться с законом. Особенно это стало актуальным из-за ситуации с налогообложением моделей OnlyFans и письмами-счастья от БЭБ ", — заметил Железняк.

Ранее нардеп сообщал, что уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия ("порноместь" и контент, созданный с помощью технологий deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо- и некрофилия), а также порно с детьми и распространение порно среди детей.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев уже пообещал поддержать этот законопроект.

"Убежден, что морализаторство по распространению порноконтента наряду с беспрепятственным его распространением с уплатой, кстати, с него налогов — это лицемерие, гораздо больше коррозирующее общественную мораль, чем любое порно. В зале буду голосовать за и убеждать поддерживать коллег", – написал он.

Декриминализация порнографии может принести бюджету 500 млн грн

Офис эффективного регулирования BRDO подсчитал, что декриминализация порнографии может принести бюджету 509 млн. грн налогов.

Этих средств хватит на закупку 24 тыс. FPV -дронов с автонаведением или в годовую поддержку работы Высшего антикоррупционного суда Украины.

По оценкам BRDO , в Украине около 5 тыс. людей работают в вебкам-моделинге и более 3,5 тыс. – реализуют контент на OnlyFans . BRDO предполагает, что декриминализация порнографии охватит 100% рынка вебкам-моделинга и 50% авторов. OnlyFans .

Напомним, что в мае 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за посылку унизительных сообщений и фото сексуального характера может грозить штраф до 2720 грн.

В 2022 году петиция которой граждане просили президента легализовать порно и эротику в Украине набрала 25 тысяч голосов .