Декриміналізація порно: у комітеті Ради підтримали законопроєкт

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав за основу законопроєкт №12191 щодо декриміналізація порнографії. Наразі творці інтимного контенту в Україні стикаються з кримінальним переслідуванням за ст.301 ККУ.

Про це повідомляє народний депутат України та один з ініціаторів законопроєкту Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 11 членів комітету, ще двоє утримались.

Як наголосив Железняк, ця версія законопроєкту більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою.

Нардеп сподівається, що на початку наступного року документ винесуть на голосування в залу Верховної Ради.

Железняк підкреслив, що документ саме про декриміналізацію порно.

"Це не «легалізація порно» - воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Коротко - ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років", - пояснив нардеп.

Він нагадав, що зараз за статтею 301 КК українців можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото.

"До другого читання ще буде багато доопрацювань. Закон ще буде доопрацьовуватися. Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ", - зауважив Железняк.

Раніше нардеп повідомляв, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди ("порнопомста" та контент, створений за допомогою технологій deep fake), екстремальне порно (насильство, зоо- та некрофілія), а також порно з дітьми й розповсюдження порно серед дітей (за це відповідальність пропонується навіть посилити).

"Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Навіть через це дискусію по статі 302 вирішили перенести на друге читання", - додав Железняк

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вже пообіцяв підтримати цей законопроєкт.

"Переконаний, що моралізаторство щодо поширення порноконтенту поряд з безперешкодним його поширенням із сплатою, до речі, з нього податків - це лицемірство, яке набагато більше корозує суспільну мораль, аніж будь-яке порно. В залі буду голосувати за і переконувати підтримувати колег", - написав він.

Декриміналізація порнографії може принести бюджету 500 млн грн

Офіс ефективного регулювання BRDO підрахував, що декриміналізація порнографії може принести бюджету 509 млн грн податків.

Цих коштів вистачить на закупівлю 24 тис. FPV-дронів з автонаведенням чи на річну підтримку роботи Вищого антикорупційного суду України.

За оцінками BRDO, в Україні близько 5 тис. людей працюють у вебкам-моделінгу і понад 3,5 тис. – реалізують контент на OnlyFans. BRDO припускає, що декриміналізація порнографії охопить 100% ринку вебкам-моделінгу та 50% авторів OnlyFans.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким за надсилання принизливих повідомлень та фото сексуального характеру може загрожувати штраф до 2720 грн.

Натомість ще в 2022 році петиція якою громадяни просили президента легалізувати порно та еротику в Україні набрала 25 тисяч голосів.