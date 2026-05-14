Дело о выплатах по "зеленому" тарифу: у двух членов НКРЭКУ провели обыски

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подтвердила проведение следственных действий у двух своих должностных лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении регулятора.

По официальной информации, в апреле 2026 года в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски у членов Комиссии Александра Формагея и Константина Ущаповского.

В заявлении говорится, что члены Комиссии способствовали проведению следственных действий и выполняли законные требования представителей правоохранительных органов. НКРЭКУ заявляет о предоставлении полной поддержки следствию для обеспечения объективного и беспристрастного расследования.

Комиссия отмечает важность верховенства права и обеспечения процессуальных прав всех участников дела и воздерживается от публичных заявлений. В ведомстве объяснили такую позицию "необходимостью соблюдения тайны досудебного расследования".

Как пишет "Экономическая правда", обыски были проведены по делу по оплате по "зеленому" тарифу СЭС на оккупированной территории, принадлежавших брату экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы Олегу.

Дело Шурмы

21 апреля 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Ростиславу Шурме и его брату Олегу Шурме.

Их подозревают в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области. В настоящее время они находятся за границей. Они объявлены в розыск в середине февраля 2026 года.

Однако Ростислав Шурма заявил, что считает это решение незаконным, политически мотивированным и принятым вопреки базовой правовой процедуре. Он убежден, что это решение не доказывает его вину. Также он отметил, что не прячется и законно проживает в Германии.

Отметим, это дело было открыто по материалам расследования журналистов Bihus.Info, которые выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию из солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с июля 2022 года по июль 2023 года компании, вероятно, получили эти средства за электроэнергию от государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Некоторые из этих компаний связаны с Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Позже бывший заместитель главы ОП подтвердил, что его брат получал деньги от госпредприятия "Гарантированный покупатель" за электроэнергию из солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях Запорожской области.

В то же время он заявлял, что это расследование является "манипулятивным и ложным". Он заявил, что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

Напомним, правительство уволило Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".